Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -0,46 Prozent auf 3.848,07 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.865,80 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,25 Prozent auf 46,75 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 47,34 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,29 Prozent auf 1.565,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.560,50 US-Dollar.
Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,24 Prozent auf 1.245,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.248,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,90 Prozent auf 64,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 65,35 US-Dollar an der Tafel.
Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -2,15 Prozent auf 60,47 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 61,78 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,04 US-Dollar).
Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,25 Prozent auf 3,80 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,84 US-Dollar.
Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,32 Prozent auf 2,31 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,31 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Maispreis um 0,72 Prozent auf 4,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,17 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,59 US-Dollar).
Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 1,22 Prozent auf 2,32 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,30 US-Dollar wert.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,13 US-Dollar) geht es um 0,71 Prozent auf 10,22 US-Dollar nach oben.
Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:14 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 2,53 Prozent stärker bei 271,60 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 264,70 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:00 Uhr steht ein Plus von 1,67 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,16 US-Dollar.
Nach 3,48 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 0,12 Prozent auf 3,45 US-Dollar gestiegen.
Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,31 Prozent auf 0,99 US-Dollar, nach 0,98 US-Dollar am Vortag.
Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,57 Prozent auf 17,33 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 17,53 US-Dollar an der Tafel standen.
Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (60,76 US-Dollar) geht es um -2,61 Prozent auf 59,17 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Reispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Reispreis um -0,86 Prozent auf 11,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,08 US-Dollar an der Tafel.
Zudem gibt der Holzpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,24 Prozent auf 611,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 609,00 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
