Gold & Co. im Fokus

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

02.10.25 20:43 Uhr
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2.690,04 USD 10,57 USD 0,39%
News
Baumwolle
0,64 USD -0,01 USD -0,95%
News
Bleipreis
1.957,75 USD 1,45 USD 0,07%
News
Dieselpreis Benzin
1,59 EUR -0,01 EUR -0,44%
News
EEX Strompreis Phelix DE
90,65 EUR -0,35 EUR -0,38%
News
Eisenerzpreis
104,81 USD -0,59 USD -0,56%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,45 USD 0,00 USD 0,00%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
3.850,90 USD -14,90 USD -0,39%
News
Haferpreis
3,00 USD -0,03 USD -1,07%
News
Heizölpreis
59,17 USD -1,59 USD -2,61%
News
Holzpreis
611,50 USD -1,00 USD -0,16%
News
Kaffeepreis
3,80 USD -0,05 USD -1,25%
News
Kakaopreis
4.498,00 GBP -199,00 GBP -4,24%
News
Kohlepreis
92,00 USD -0,80 USD -0,86%
News
Kupferpreis
10.262,90 USD -34,45 USD -0,33%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD -0,01 USD -0,32%
News
Mageres Schwein Preis
0,99 USD 0,00 USD 0,31%
News
Maispreis
4,21 USD 0,03 USD 0,72%
News
Mastrindpreis
3,55 USD -0,04 USD -1,17%
News
Milchpreis
17,31 USD -0,12 USD -0,69%
News
Naphthapreis (European)
537,86 USD -24,26 USD -4,32%
News
Nickelpreis
14.962,50 USD -111,00 USD -0,74%
News
Ölpreis (Brent)
64,14 USD -1,28 USD -1,96%
News
Ölpreis (WTI)
60,54 USD -1,26 USD -2,04%
News
Orangensaftpreis
2,32 USD 0,03 USD 1,22%
News
Palladiumpreis
1.246,50 USD -2,00 USD -0,16%
News
Palmölpreis
4.407,00 MYR 53,00 MYR 1,22%
News
Platinpreis
1.567,50 USD 7,00 USD 0,45%
News
Rapspreis
461,75 EUR -4,00 EUR -0,86%
News
Reispreis
11,00 USD -0,10 USD -0,86%
News
Silberpreis
46,76 USD -0,58 USD -1,23%
News
Sojabohnenmehlpreis
271,60 USD 6,70 USD 2,53%
News
Sojabohnenölpreis
0,50 USD 0,00 USD 0,20%
News
Sojabohnenpreis
10,22 USD 0,07 USD 0,71%
News
Super Benzin
1,67 EUR -0,00 EUR -0,18%
News
Uranpreis
70,05 USD -0,65 USD -0,93%
News
Weizenpreis
188,00 EUR 0,75 EUR 0,40%
News
Zinkpreis
3.025,85 USD 15,95 USD 0,53%
News
Zinnpreis
35.988,50 USD 716,50 USD 2,03%
News
Zuckerpreis
0,16 USD 0,00 USD 1,67%
News

Der Goldpreis wertet am Donnerstagabend um -0,46 Prozent auf 3.848,07 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 3.865,80 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -1,25 Prozent auf 46,75 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 47,34 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 0,29 Prozent auf 1.565,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.560,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,24 Prozent auf 1.245,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.248,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:30 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -1,90 Prozent auf 64,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 65,35 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -2,15 Prozent auf 60,47 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 61,78 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Haferpreis bei 3,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,04 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -1,25 Prozent auf 3,80 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,84 US-Dollar.

Mit dem Lebendrindpreis geht es indes nach unten. Der Lebendrindpreis gibt -0,32 Prozent auf 2,31 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,31 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Maispreis um 0,72 Prozent auf 4,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,17 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,55 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,59 US-Dollar).

Währenddessen legt der Orangensaftpreis um 1,22 Prozent auf 2,32 US-Dollar zu. Gestern war der Orangensaftpreis noch 2,30 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (10,13 US-Dollar) geht es um 0,71 Prozent auf 10,22 US-Dollar nach oben.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:14 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 2,53 Prozent stärker bei 271,60 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 264,70 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:00 Uhr steht ein Plus von 1,67 Prozent auf 0,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,16 US-Dollar.

Nach 3,48 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 0,12 Prozent auf 3,45 US-Dollar gestiegen.

Derweil geht es für den Mageres Schwein Preis bergauf. Der Mageres Schwein Preis steigt 0,31 Prozent auf 0,99 US-Dollar, nach 0,98 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Milchpreis geht es indes nach unten. Der Milchpreis gibt -0,57 Prozent auf 17,33 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 17,53 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (60,76 US-Dollar) geht es um -2,61 Prozent auf 59,17 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Reispreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Reispreis um -0,86 Prozent auf 11,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 11,08 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Holzpreis am Donnerstagabend nach. Um -0,24 Prozent auf 611,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 609,00 US-Dollar.

