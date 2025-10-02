September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im September.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im September 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.08.2025 und dem 30.09.2025. Stand ist der 30.09.2025.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -7,08 Prozent
Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com
Platz 29: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -6,10 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 28: QIAGEN
QIAGEN: -5,07 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 27: PNE
PNE: -5,04 Prozent
Quelle: PNE
Platz 26: SMA Solar
SMA Solar: -5,03 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 25: Infineon
Infineon: -5,03 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 24: Drägerwerk
Drägerwerk: -4,83 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 23: freenet
freenet: -4,56 Prozent
Quelle: freenet
Platz 22: TeamViewer
TeamViewer: -4,41 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 21: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -2,73 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 20: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -2,18 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 19: 1&1
1&1: -1,71 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 18: SAP SE
SAP SE: -1,64 Prozent
Quelle: SAP
Platz 17: United Internet
United Internet: -1,61 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 16: Nagarro SE
Nagarro SE: -1,33 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 15: Sartorius vz
Sartorius vz: -0,15 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 14: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 0,37 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 13: JENOPTIK
JENOPTIK: 1,06 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 12: Bechtle
Bechtle: 1,08 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 11: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 3,13 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 10: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 3,18 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 9: IONOS
IONOS: 4,19 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: Nordex
Nordex: 4,31 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 7: ATOSS Software
ATOSS Software: 7,21 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 6: Kontron
Kontron: 11,95 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 5: CANCOM SE
CANCOM SE: 13,94 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 4: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 17,67 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 19,59 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 2: HENSOLDT
HENSOLDT: 24,42 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 1: Siltronic
Siltronic: 31,27 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
