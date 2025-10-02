DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.321 ±-0,0%Top 10 Crypto16,30 +2,8%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.528 +0,6%Euro1,1729 ±-0,0%Öl65,62 +0,3%Gold3.859 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street beendet Handel etwas fester -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
NVIDIA-Aktie nach Milliardendeal im Fokus: Zwischen Kursfantasie und Bedenken NVIDIA-Aktie nach Milliardendeal im Fokus: Zwischen Kursfantasie und Bedenken
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Performance der Tech-Werte

September 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus

02.10.25 02:04 Uhr
Tops und Flops im TecDAX: So entwickelten sich die Aktien im September 2025 | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX im September.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.674,3 PKT 25,9 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte im September 2025

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX im September 2025 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.08.2025 und dem 30.09.2025. Stand ist der 30.09.2025.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -7,08 Prozent

Quelle: M DOGAN / Shutterstock.com

Platz 29: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -6,10 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 28: QIAGEN

QIAGEN: -5,07 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 27: PNE

PNE: -5,04 Prozent

Quelle: PNE

Wer­bung

Platz 26: SMA Solar

SMA Solar: -5,03 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 25: Infineon

Infineon: -5,03 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 24: Drägerwerk

Drägerwerk: -4,83 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 23: freenet

freenet: -4,56 Prozent

Quelle: freenet

Platz 22: TeamViewer

TeamViewer: -4,41 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 21: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -2,73 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 20: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -2,18 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 19: 1&1

1&1: -1,71 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 18: SAP SE

SAP SE: -1,64 Prozent

Quelle: SAP

Platz 17: United Internet

United Internet: -1,61 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 16: Nagarro SE

Nagarro SE: -1,33 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 15: Sartorius vz

Sartorius vz: -0,15 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 14: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 0,37 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 13: JENOPTIK

JENOPTIK: 1,06 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 12: Bechtle

Bechtle: 1,08 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Wer­bung

Platz 11: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 3,13 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 10: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 3,18 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 9: IONOS

IONOS: 4,19 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: Nordex

Nordex: 4,31 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 7: ATOSS Software

ATOSS Software: 7,21 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 6: Kontron

Kontron: 11,95 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 5: CANCOM SE

CANCOM SE: 13,94 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 4: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 17,67 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 19,59 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 2: HENSOLDT

HENSOLDT: 24,42 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 1: Siltronic

Siltronic: 31,27 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag