So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September
So schätzten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur thyssenkrupp-Aktie veröffentlicht.
1 Experte stuft die thyssenkrupp-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,120 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Abschlag von 2,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 11,68 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|6,30 EUR
|-46,04
|30.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|11,50 EUR
|-1,50
|29.09.2025
|Deutsche Bank AG
|9,00 EUR
|-22,91
|17.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|6,30 EUR
|-46,04
|16.09.2025
|Baader Bank
|12,50 EUR
|7,07
|16.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|16.09.2025
Redaktion finanzen.net
