So schätzten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im letzten Monat ein.

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur thyssenkrupp-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die thyssenkrupp-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,120 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Abschlag von 2,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 11,68 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 6,30 EUR -46,04 30.09.2025 Jefferies & Company Inc. 11,50 EUR -1,50 29.09.2025 Deutsche Bank AG 9,00 EUR -22,91 17.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 6,30 EUR -46,04 16.09.2025 Baader Bank 12,50 EUR 7,07 16.09.2025 DZ BANK - - 16.09.2025

