DAX geht mit leichten Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schließt uneins - Dow mit Rekord -- BMW steigert US-Absatz -- NVIDIA, Tesla, Palantir, Plug Power, IONOS, Boeing, Rumble im Fokus
So bewerten Experten die thyssenkrupp-Aktie im September

05.10.25 19:09 Uhr
Gemischte Einschätzungen: So bewerteten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im September | finanzen.net

So schätzten Analysten die thyssenkrupp-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
12,52 EUR 0,53 EUR 4,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur thyssenkrupp-Aktie veröffentlicht.

1 Experte stuft die thyssenkrupp-Aktie als Kauf ein, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von thyssenkrupp mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 9,120 EUR für die thyssenkrupp-Aktie, was einem Abschlag von 2,55 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 11,68 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.6,30 EUR-46,0430.09.2025
Jefferies & Company Inc.11,50 EUR-1,5029.09.2025
Deutsche Bank AG9,00 EUR-22,9117.09.2025
JP Morgan Chase & Co.6,30 EUR-46,0416.09.2025
Baader Bank12,50 EUR7,0716.09.2025
DZ BANK--16.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
