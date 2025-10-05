DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.868 +0,6%Euro1,1720 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

05.10.25 20:37 Uhr
September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie | finanzen.net

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Daimler Truck-Aktie abgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
35,94 EUR 0,30 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im September 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Daimler Truck-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Daimler Truck auf 35,02 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research32,00 EUR-8,6230.09.2025
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR42,7829.09.2025
Bernstein Research32,00 EUR-8,6226.09.2025
Jefferies & Company Inc.50,00 EUR42,7826.09.2025
RBC Capital Markets44,00 EUR25,6402.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
02.10.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
02.10.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Daimler Truck OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
