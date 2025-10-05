September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Daimler Truck-Aktie

Analysen den Monats

Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Daimler Truck-Aktie abgegeben.

Im September 2025 haben 5 Analysten eine Einschätzung der Daimler Truck-Aktie vorgenommen.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 41,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Daimler Truck auf 35,02 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 32,00 EUR -8,62 30.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 42,78 29.09.2025 Bernstein Research 32,00 EUR -8,62 26.09.2025 Jefferies & Company Inc. 50,00 EUR 42,78 26.09.2025 RBC Capital Markets 44,00 EUR 25,64 02.09.2025

