Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf
Die Bewertungen der Analysten für die Roche-Aktie im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Die Roche-Aktie wurde im September 2025 von 10 Experten analysiert.
2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 7 Analysten empfehlen die Roche-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 260,18 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,28 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Roche in Höhe von 259,90 CHF.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|253,50 CHF
|-2,46
|29.09.2025
|Deutsche Bank AG
|235,00 CHF
|-9,58
|24.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|270,30 CHF
|4,00
|23.09.2025
|UBS AG
|314,00 CHF
|20,82
|23.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,50
|22.09.2025
|Deutsche Bank AG
|235,00 CHF
|-9,58
|19.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,50
|18.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|290,00 CHF
|11,58
|17.09.2025
|UBS AG
|314,00 CHF
|20,82
|04.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|230,00 CHF
|-11,50
|01.09.2025
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|23.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.09.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
