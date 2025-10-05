DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.947 +0,7%Euro1,1727 ±-0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

05.10.25 22:20 Uhr
Die Bewertungen der Analysten für die Roche-Aktie im Überblick.

Die Roche-Aktie wurde im September 2025 von 10 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 7 Analysten empfehlen die Roche-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 260,18 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,28 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Roche in Höhe von 259,90 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.253,50 CHF-2,4629.09.2025
Deutsche Bank AG235,00 CHF-9,5824.09.2025
JP Morgan Chase & Co.270,30 CHF4,0023.09.2025
UBS AG314,00 CHF20,8223.09.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,5022.09.2025
Deutsche Bank AG235,00 CHF-9,5819.09.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,5018.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)290,00 CHF11,5817.09.2025
UBS AG314,00 CHF20,8204.09.2025
JP Morgan Chase & Co.230,00 CHF-11,5001.09.2025

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025Roche BuyUBS AG
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.09.2025Roche BuyUBS AG
04.09.2025Roche BuyUBS AG
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG
23.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Roche SellDeutsche Bank AG

