Roche-Aktie unter der Lupe: Experten empfehlen Roche im September mehrheitlich zum Verkauf

Kursziel & Co.

Die Bewertungen der Analysten für die Roche-Aktie im Überblick.

Die Roche-Aktie wurde im September 2025 von 10 Experten analysiert.

2 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Roche mit Halten ein, 7 Analysten empfehlen die Roche-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 260,18 CHF fest. Dies entspricht einem Anstieg von 0,28 CHF zum aktuellen SWX-Kurs von Roche in Höhe von 259,90 CHF.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 253,50 CHF -2,46 29.09.2025 Deutsche Bank AG 235,00 CHF -9,58 24.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 270,30 CHF 4,00 23.09.2025 UBS AG 314,00 CHF 20,82 23.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,50 22.09.2025 Deutsche Bank AG 235,00 CHF -9,58 19.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,50 18.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 290,00 CHF 11,58 17.09.2025 UBS AG 314,00 CHF 20,82 04.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 230,00 CHF -11,50 01.09.2025

