Analysten-Meinungen

Experten haben im abgelaufenen Monat die Apple-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel

Im September 2025 haben 29 Experten die Apple-Aktie analysiert.

Wer­bung Wer­bung

15 Analysten empfehlen die Apple-Aktie mit Kaufen, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,96 USD, was einem erwarteten Abschlag von 8,67 USD zum aktuellen NAS-Stand der Apple-Aktie von 254,63 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 280,00 USD 9,96 29.09.2025 Jefferies & Company Inc. 205,82 USD -19,17 29.09.2025 UBS AG 220,00 USD -13,60 24.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 237,88 USD -6,58 22.09.2025 Jefferies & Company Inc. 205,82 USD -19,17 22.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 280,00 USD 9,96 19.09.2025 UBS AG 220,00 USD -13,60 17.09.2025 Bernstein Research 290,00 USD 13,89 16.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 255,00 USD 0,15 15.09.2025 Jefferies & Company Inc. 205,82 USD -19,17 15.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 255,00 USD 0,15 11.09.2025 DZ BANK - - 10.09.2025 Jefferies & Company Inc. 205,82 USD -19,17 10.09.2025 UBS AG 220,00 USD -13,60 10.09.2025 UBS AG 220,00 USD -13,60 08.09.2025 Jefferies & Company Inc. 205,82 USD -19,17 07.09.2025 UBS AG 220,00 USD -13,60 04.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 255,00 USD 0,15 03.09.2025 UBS AG 220,00 USD -13,60 03.09.2025 UBS AG 220,00 USD -13,60 02.09.2025

Redaktion finanzen.net