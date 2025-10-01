So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein
Experten haben im abgelaufenen Monat die Apple-Aktie unter die Lupe genommen.
Im September 2025 haben 29 Experten die Apple-Aktie analysiert.
15 Analysten empfehlen die Apple-Aktie mit Kaufen, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,96 USD, was einem erwarteten Abschlag von 8,67 USD zum aktuellen NAS-Stand der Apple-Aktie von 254,63 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|280,00 USD
|9,96
|29.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|29.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|24.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|237,88 USD
|-6,58
|22.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|22.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|280,00 USD
|9,96
|19.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|17.09.2025
|Bernstein Research
|290,00 USD
|13,89
|16.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|0,15
|15.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|15.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|0,15
|11.09.2025
|DZ BANK
|-
|-
|10.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|10.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|10.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|08.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|205,82 USD
|-19,17
|07.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|04.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|255,00 USD
|0,15
|03.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|03.09.2025
|UBS AG
|220,00 USD
|-13,60
|02.09.2025
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
