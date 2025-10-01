DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.312 +0,1%Top 10 Crypto16,11 +1,7%Nas22.697 +0,2%Bitcoin100.726 +3,7%Euro1,1716 -0,2%Öl65,74 -2,0%Gold3.870 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Wolfspeed A41JEH Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Bayer BAY001 Alibaba A117ME Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Rally geht weiter: Börsenstar DroneShield-Aktie erneut mit heftigem Kurssprung Rally geht weiter: Börsenstar DroneShield-Aktie erneut mit heftigem Kurssprung
3. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel 3. Quartal 2025: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bleibt BNP Paribas weiter das beste Zertifikatehaus in Deutschland? Entscheiden Sie hier und ergreifen Sie dabei die Chance auf eine Reise nach Berlin.
Analysten-Meinungen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Apple-Aktie ein

01.10.25 18:27 Uhr
Anleger aufgepasst: So bewerten Experten die Zukunft der Apple-Aktie | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat die Apple-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
218,60 EUR 2,10 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im September 2025 haben 29 Experten die Apple-Aktie analysiert.

Wer­bung

15 Analysten empfehlen die Apple-Aktie mit Kaufen, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Apple mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 245,96 USD, was einem erwarteten Abschlag von 8,67 USD zum aktuellen NAS-Stand der Apple-Aktie von 254,63 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.280,00 USD9,9629.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1729.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6024.09.2025
JP Morgan Chase & Co.237,88 USD-6,5822.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1722.09.2025
JP Morgan Chase & Co.280,00 USD9,9619.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6017.09.2025
Bernstein Research290,00 USD13,8916.09.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD0,1515.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1715.09.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD0,1511.09.2025
DZ BANK--10.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1710.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6010.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6008.09.2025
Jefferies & Company Inc.205,82 USD-19,1707.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6004.09.2025
JP Morgan Chase & Co.255,00 USD0,1503.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6003.09.2025
UBS AG220,00 USD-13,6002.09.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1000 Words / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
15.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Apple NeutralUBS AG
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
15.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen