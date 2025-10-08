DAX24.458 +0,3%Est505.632 +0,3%MSCI World4.330 ±-0,0%Top 10 Crypto17,00 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.410 +1,1%Euro1,1614 -0,4%Öl65,97 +0,4%Gold4.035 +1,3%
Experten-Einschätzungen

HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

08.10.25 10:47 Uhr
September 2025: Neue Analysteneinschätzungen zur HENSOLDT-Aktie im Überblick | finanzen.net

So schätzten Analysten die HENSOLDT-Aktie im letzten Monat ein.

Im September 2025 haben 2 Analysten eine Einschätzung der HENSOLDT-Aktie vorgenommen.

2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 90,00 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 20,30 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der HENSOLDT-Aktie von 110,30 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.--15.09.2025
Jefferies & Company Inc.92,00 EUR-16,5912.09.2025
Barclays Capital88,00 EUR-20,2209.09.2025

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
12.09.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
