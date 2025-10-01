Made in Canada

Ein Deal über Batterielieferungen hat die Volatus-Aktie wieder in den Blickpunkt der Anleger gerückt. Die Vereinbarung mit einem heimischen Hersteller sorgt für Kauflaune an den Parketts.

• Volatus Aerospace schließt Absichtserklärung mit VoltaXplore

• Deal stärkt kanadische Lieferkette

• Aktie zieht an



Drohnenplattformen sind energieintensiv. Für Volatus Aerospace ist eine Sicherstellung der Versorgung mit Hochleistungsbatterien daher unerlässlich. Bei diesem Bestreben hat der Anbieter von integrierten Drohnenlösungen nun einen wichtigen Deal geschlossen.

Hochleistungsbatterien von VoltaXplore gesichert

Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, wurde mit VoltaXplore, einem Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batterien und einer Tochtergesellschaft von NanoXplore, eine Absichtserklärung unterzeichnet. Konkret geht es um die zukünftige Lieferung kanadischer Lithium-Ionen-Batteriezellen zur Versorgung der nächsten Drohnengeneration von Volatus.

Im Rahmen der Vereinbarung sichert sich Volatus Hochleistungsbatterien - für VoltaXplore eröffnet die Vereinbarung unterdessen einen neuen vertikalen Markt in der Luft- und Raumfahrt, der die bestehende Präsenz des Unternehmens in den Bereichen Elektromobilität und Energiespeicherung ergänzt, wie im Rahmen einer Pressemitteilung verkündet wurde. Durch die Sicherung einer inländischen Quelle für fortschrittliche, siliziumbasierte Batteriezellen stärke Volatus die inländische Beschaffung und das Versorgungsmanagement und erhöhe zudem die technologische Unabhängigkeit, darüber hinaus trage man den erwarteten Investitionen des Bundes in die kanadischen Produktionskapazitäten Rechnung, wie das Unternehmen weiter betont.

VoltaXplore wird Produktionskapazitäten aus seinem 1-MWh-Werk in Montreal, das seit 2022 in Betrieb ist, bereitstellen, um Volatus mit in Kanada entwickelten und hergestellten fortschrittlichen Batteriezellen zu beliefern. Diese Partnerschaft stärke die inländische Lieferkette Kanadas - von kritischen Materialien bis hin zu fertigen Luft- und Raumfahrtprodukten - und sorge gleichzeitig für mehr Widerstandsfähigkeit und reduziert die Abhängigkeit von externen Energiespeicherquellen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Anleger nehmen die Nachricht positiv auf

Am Markt kamen die Nachrichten außerordentlich gut an, die Volatus-Aktie konnte an der Börse in Kanada am Vortag ein Plus von 8,33 Prozent auf 0,65 CAD erzielen. Damit summieren sich die Jahresgewinne auf 348 Prozent, allein in den letzten drei Monaten war es für den Anteilsschein von Volatus um 124 Prozent nach oben gegangen.

