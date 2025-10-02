DAX24.322 +0,9%Est505.640 +1,1%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,37 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Heute im Fokus
DAX nimmt Juli-Hoch ins Visier -- Asiens Börsen ziehen an -- Elon Musks Vermögen knackt wichtige Marke -- DroneShield, VW, Intel, AMD, Samsung, OpenAI, SK hynix, Novo Nordisk, Formycon im Fokus
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Windenergieprojekt

Nordex-Aktie fällt dennoch: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert

02.10.25 09:26 Uhr
Nordex-Aktie dennoch schwach: 90-Megawatt-Projekt in der Türkei an Land gezogen | finanzen.net

Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen Auftrag aus der Türkei zur Lieferung und Installation von 14 Turbinen für den Windpark R24-Gürün it einer Gesamtleistung erhalten.

Nordex AG
22,50 EUR -0,28 EUR -1,23%
Die Turbinen des Typs N163/6.X haben eine Gesamtleistung von 90 Megawatt. Auftraggeber ist der Neukunden ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.S., der damit erstmals in ein Windenergieprojekt investiert, wie Nordex mitteilte. Der Auftrag umfasst zudem die Wartung der Anlagen für zehn Jahre.

Der Windpark R24-Gürün entsteht im Norden des Bezirks Gürün in der Provinz Sivas. Die Nordex Group wird die Delta4000-Turbinen in einer Kaltklima-Version liefern und die Anlagen auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 113 Metern errichten.

Im XETRA-Geschäft verlieren die Papiere von Nordex am Donnerstag zwischenzeitlich 1,14 Prozent auf 22,50 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
01.10.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
