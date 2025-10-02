Nordex-Aktie fällt dennoch: Turbinen-Auftrag über 90 Megawatt in der Türkei gesichert
Der Windturbinenhersteller Nordex hat einen Auftrag aus der Türkei zur Lieferung und Installation von 14 Turbinen für den Windpark R24-Gürün it einer Gesamtleistung erhalten.
Werte in diesem Artikel
Die Turbinen des Typs N163/6.X haben eine Gesamtleistung von 90 Megawatt. Auftraggeber ist der Neukunden ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.S., der damit erstmals in ein Windenergieprojekt investiert, wie Nordex mitteilte. Der Auftrag umfasst zudem die Wartung der Anlagen für zehn Jahre.
Der Windpark R24-Gürün entsteht im Norden des Bezirks Gürün in der Provinz Sivas. Die Nordex Group wird die Delta4000-Turbinen in einer Kaltklima-Version liefern und die Anlagen auf Stahlrohrtürmen mit einer Nabenhöhe von 113 Metern errichten.
Im XETRA-Geschäft verlieren die Papiere von Nordex am Donnerstag zwischenzeitlich 1,14 Prozent auf 22,50 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Nordex News
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nordex AG
Analysen zu Nordex AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.08.2025
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.11.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|29.10.2024
|Nordex Equal Weight
|Barclays Capital
|15.01.2024
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.2023
|Nordex Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.09.2019
|Nordex Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|15.08.2019
|Nordex verkaufen
|Independent Research GmbH
|17.07.2019
|Nordex Reduce
|HSBC
|22.05.2019
|Nordex Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.05.2019
|Nordex Reduce
|Kepler Cheuvreux
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nordex AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen