Im Aufwind

Siemens-Aktie steuert auf neue Bestmarke zu - Healthineers-Zukunft im Blick

02.10.25 12:04 Uhr
Siemens-Aktie nahe Rekordkurs - Healthineers-Zukunft verleiht Auftrieb | finanzen.net

Aktien von Siemens nähern sich am Donnerstagmittag mit klarem Plus ihrer Charthürde bei 240 Euro.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
240,80 EUR 6,90 EUR 2,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Healthineers AG
46,59 EUR 0,45 EUR 0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zuletzt notierten die Titel via XETRA 3,18 Prozent höher bei 238,80 Euro. Bei fast 245 Euro wartet dann das Rekordhoch vom März. Auftrieb gibt die anhaltende Diskussion um die Zukunft der Tochter Siemens Healthineers im Konzern. Ein großer Anteil der von Siemens gehaltenen 71 Prozent könnte abgespalten werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Noch seien aber keine Entscheidungen gefallen, hieß es unter Bezug auf informierte Kreise.

Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America bekräftigte in einem Kommentar seine jüngste Einschätzung, dass Siemens am Kapitalmarkttag eine Trennung ankündigen und dies zu einer deutlichen Neubewertung des Konzerns führen wird. Er errechnet für Siemens-Aktien einen inneren Wert von 290 Euro. Nach Abspaltung der Medizintechnik-Tochter könnten sich die Anleger ganz auf die mittelfristigen Margenchancen im Softwarebereich fokussieren.

Bei Aktien von Siemens Healthineers ebbte die jüngste Kurserholung ab. Hier sind die Siemens-Pläne zunächst einmal belastender Überhang.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

