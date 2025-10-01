AES-Aktien springen an: BlackRock-Tochter plant möglicherweise Milliardenübernahme
Aktien von AES verzeichnen zur Wochenmitte einen Kurssprung. Eine potenzielle milliardenschwere Übernahme des Energieversorgers steht dabei im Raum.
• AES-Aktie legt nach Übernahmegerüchten kräftig zu
• BlackRock-Tochter GIP soll Kauf im Wert von 38 Milliarden US-Dollar prüfen
• Gespräche weit fortgeschritten
Rund 10,22 Prozent ziehen AES-Aktien im vorbörslichen Handel an der NYSE an: Damit springen sie bis auf 14,49 US-Dollar und können aus ihrer Seitwärtsbewegung der vergangenen Wochen ausbrechen.
Will BlackRock 38 Milliarden US-Dollar zahlen?
Hintergrund des Kurssprungs ist ein Bericht der "Financial Times", in dem es heißt, AES sei ins Visier eines potenziellen Käufers geraten. Dabei soll es sich um die zu BlackRock gehörende Global Infrastructure Partners (GIP) handeln, die offenbar eine Übernahme im Wert von 38 Milliarden US-Dollar anstreben soll. Man nähere sich einer entsprechenden Vereinbarung, heißt es.
Fortgeschrittene Verhandlungen?
Demnach würden sich die Gespräche zwischen den beteiligten Parteien in einem fortgeschrittenen Stadium befinden, die Verhandlungen würden voranschreiten, wie aus dem Bericht weiter hervorgeht. Eine endgültige Einigung hat man aber offenbar noch nicht erreicht, weshalb auch ein Scheitern der Gespräche durchaus noch möglich sei.
KI rückt Stromunternehmen mehr in den Fokus
Die Nachfrage nach Energie hat mit Blick auf den Stromhunger von KI-Produkten in den vergangenen Monaten zunehmend Fahrt aufgenommen. Insbesondere für Rechenzentrumsbetreiber wird es immer relevanter, Gespräche mit Energieunternehmen aufzunehmen. AES ist in diesem Bereich tätig und hat zuletzt insbesondere im Segment Erneuerbare Energien starkes Wachstum erzielt.
GIP verfügt Reuters zufolge unterdessen über eine langjährige Erfahrung im Versorgungssektor. Im Jahr 2024 übernahmen GIP und CPP Investments den US-Versorger Allete im Rahmen einer 6,2 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme, einschließlich Schulden.
