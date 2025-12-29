BlackRock-Anlage im Blick

S&P 500-Papier BlackRock-Aktie: So viel hätte eine Investition in BlackRock von vor 5 Jahren abgeworfen

29.12.25 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen BlackRock-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der BlackRock-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das BlackRock-Papier an diesem Tag 706,28 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die BlackRock-Aktie investiert, befänden sich nun 1,416 BlackRock-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.540,62 USD, da sich der Wert einer BlackRock-Aktie am 26.12.2025 auf 1.088,11 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 54,06 Prozent zugenommen. Jüngst verzeichnete BlackRock eine Marktkapitalisierung von 177,57 Mrd. USD. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

