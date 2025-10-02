DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.331 +0,2%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.846 +0,4%Bitcoin102.620 +1,7%Euro1,1718 -0,1%Öl64,15 -1,9%Gold3.847 -0,5%
Börsenriese

NVIDIA-Aktie setzt Rekordrally fort und nähert sich fünf Billionen Dollar Börsenwert

02.10.25 20:24 Uhr
NASDAQ-RIese NVIDIA-Akti jagt Richtung 5 Billionen Dollar - Microsoft und Apple abgehängt | finanzen.net

Die NVIDIA-Aktie hat ihre Rekordrally wieder aufgenommen. Bei der Marktkapitalisierung rückt die fünf Billionen Dollar-Marke in den Blick.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
NVIDIA Corp.
161,14 EUR 1,46 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Börsenwert des führenden Anbieters von KI-Chips steigt inzwischen in Richtung fünf Billionen US-Dollar, womit er sich als weltweit am höchsten bewertetes Unternehmen weiter von Microsoft und Apple absetzt.

Nach einer kleinen Konsolidierung im September ist der Monat Oktober für NVIDIA stark angelaufen. Am Donnerstag stieg das Papier zeitweise über die Marke von 190 US-Dollar bis auf 191,05 Dollar, kam dann aber rasch zurück. Zuletzt ging es um 0,90 Prozent auf 188,90 Dollar nach oben. Dennoch: Charttechnisch betrachtet halten die Experten der Bank HSBC mit dem Abschluss der Konsolidierung nun "Notierungen oberhalb der Marke von 200 Dollar" für "wahrscheinlich".

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA legte damit auf 4,6 Billionen Dollar zu. Der Börsenwert von Microsoft und Apple liegt unterdessen bei 3,8 Billionen Dollar. Die Google-Mutter Alphabet kommt auf knapp 3 Billionen Dollar.

Die Euphorie für Künstliche Intelligenz (KI) scheint kein Ende zu finden. Neue Impulse erhielt sie am Donnerstag von Neuigkeiten über OpenAI. Der ChatGPT-Anbieter erreichte bei der Platzierung von Belegschaftsanteilen an Investoren Kreisen zufolge eine Bewertung von rund einer halben Billion US-Dollar (rund 426 Mrd Euro) und avanciert damit zum weltweit wertvollsten Start-up. Vor einem halben Jahr wurde das Unternehmen noch mit rund 300 Milliarden Dollar bewertet, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet.

Dieser kräftige Bewertungsanstieg sei auch allgemein der Treiber für die Kursgewinne von Technologieaktien mit KI-Bezug an diesem Donnerstag, sagte ein Marktbeobachter. "Das schürt Optimismus." Immerhin habe OpenAI mit seinem Bewertungssprung das bisher wertvollste Start-up SpaceX locker überholt. Das von Tesla-Gründer Elon Musk im Jahr 2002 gegründete Raumfahrtunternehmen wird aktuell mit rund 400 Milliarden Dollar bewertet.

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, Casimiro PT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
23.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
23.09.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.09.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
