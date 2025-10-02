DAX24.114 +1,0%Est505.581 +0,9%MSCI World4.323 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +5,2%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.158 +0,2%Euro1,1735 ±0,0%Öl65,68 +0,4%Gold3.867 ±0,0%
Analystenstimmen

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

02.10.25 06:40 Uhr
NASDAQ-Wert Alphabet-Aktie im Analysten-Check: So wurde die Google-Mutter im September bewertet | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet A (ex Google)
209,45 EUR 2,75 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im September 2025 von 18 Experten analysiert.

14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,89 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 243,10 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG237,00 USD-2,5103.09.2025
JP Morgan Chase & Co.260,00 USD6,9503.09.2025
RBC Capital Markets260,00 USD6,9503.09.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet A (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: rvlsoft / Shutterstock.com

Analysen zu Alphabet A (ex Google)

DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025Alphabet A (ex Google) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Alphabet A (ex Google) OutperformRBC Capital Markets
24.07.2025Alphabet A (ex Google) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
03.09.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
14.08.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
24.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
16.07.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
22.05.2025Alphabet A (ex Google) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2019Alphabet A (ex Google) verkaufenCredit Suisse Group
24.11.2008Google sellMerriman Curhan Ford & Co
19.11.2008Google ausgestopptNasd@q Inside
16.03.2007Google Bär der WocheDer Aktionärsbrief
08.03.2006Google im intakten AbwärtstrendDer Aktionär

