Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Alphabet-Aktie in den Fokus genommen.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wurde im September 2025 von 18 Experten analysiert.

14 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 4 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 257,89 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Alphabet A (ex Google) auf 243,10 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 237,00 USD -2,51 03.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 260,00 USD 6,95 03.09.2025 RBC Capital Markets 260,00 USD 6,95 03.09.2025

