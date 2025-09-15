DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.341 ±-0,0%Bitcoin98.392 +0,3%Euro1,1869 +0,9%Öl68,52 +1,6%Gold3.688 +0,3%
Alphabet-Aktie etwas höher: Googles Youtube stellt Weichen für mehr KI in Videos

16.09.25 20:00 Uhr
Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Revolution bei Youtube - KI macht aus Text bewegte Videos | finanzen.net

Youtube öffnet die Tür für mehr KI bei der Video-Produktion sowohl hinter der Kamera als auch auf dem Bildschirm.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
212,55 EUR 0,90 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So bindet die Google-Tochterfirma die Software Veo 3, die Video aus Textvorgaben erstellt, in Kurzclips von Youtube Shorts ein. Damit können zum Beispiel Bewegungen hinzugefügt oder Hintergründe verändert werden. Videos mit KI bekommen eine entsprechende Kennzeichnung in den Notizen. Mit dem Format Youtube Shorts konkurriert die Plattform unter anderem mit Tiktok.

Hinter der Kamera bekommen Videoautoren die Möglichkeit, sich von Künstlicher Intelligenz Reaktionen von Zuschauern auf ihre Beiträge zusammenfassen zu lassen. Die Software kann auf dieser Basis auch Themen für weitere Videos vorschlagen. Nach Livestreams soll KI bei der Auswahl von Fragmenten für Kurzclips daraus helfen.

Zu weiteren neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, Livestreams gleichzeitig in Hoch- und Querformat zu übertragen, damit Nutzer auf verschiedenen Arten von Geräten das passende Bild bekommen.

Youtube gab auch bekannt, dass in den vergangenen vier Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar an Videoautoren und Medienunternehmen ausgeschüttet worden seien. Die Plattform nimmt Geld hauptsächlich durch Werbeerlöse ein.

Die Alphabet-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 0,17 Prozent auf 252,18 US-Dollar zu.

NEW YORK (dpa-AFX)

In eigener Sache

