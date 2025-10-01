Stahlwerte erneut gefragt

Stahlwerte haben am Mittwoch einmal mehr von der Hoffnung auf einen gewissen Schutz der Branche vor Importen profitiert.

Die Papiere vom Branchenprimus ArcelorMittal kletterten via XETRA um mehr als 5 Prozent auf ein Hoch seit 2022. Salzgitter zogen mit fast 8 Prozent Plus wieder Richtung Jahreshoch. thyssenkrupp kratzten mit etwa 2 Prozent Plus bereits daran.

Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete über protektionistische Pläne der EU. Die Politiker hätten vor, die Einfuhrquote für ausländischen Stahl auf die Hälfte zu reduzieren. Für darüber hinausgehende Importe habe EU-Industriekommissar Stephan Sejourne hinter verschlossenen Türen Zölle angekündigt, die jenen anderer Staaten gegen Stahl-Importe aus der EU entsprächen. Die USA verlangen aktuell 50 Prozent. Zuletzt hatte bereits das "Handelsblatt" über einen verstärkten Schutz der Branche berichtet.

FRANKFURT (dpa-AFX)