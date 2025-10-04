DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.286 +0,2%Euro1,1732 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Expertenmeinungen

So schätzen Analysten die RWE-Aktie ein

04.10.25 15:32 Uhr
September 2025: Experten mit frischen Analysen zur RWE-Aktie | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die RWE-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
39,22 EUR 0,29 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

11 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur RWE-Aktie veröffentlicht.

11 Experten empfehlen die RWE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 42,77 EUR für die RWE-Aktie, was einem Anstieg von 4,95 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 37,82 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR11,0519.09.2025
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR5,7615.09.2025
UBS AG43,00 EUR13,7012.09.2025
JP Morgan Chase & Co.46,50 EUR22,9508.09.2025
Jefferies & Company Inc.40,00 EUR5,7608.09.2025
Bernstein Research41,00 EUR8,4108.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)42,00 EUR11,0505.09.2025
RBC Capital Markets44,00 EUR16,3404.09.2025
Bernstein Research41,00 EUR8,4104.09.2025
Goldman Sachs Group Inc.44,50 EUR17,6603.09.2025
JP Morgan Chase & Co.46,50 EUR22,9502.09.2025

Redaktion finanzen.net

