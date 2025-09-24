DAX23.445 -0,9%ESt505.428 -0,7%Top 10 Crypto15,32 -1,9%Dow46.020 -0,2%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.316 -1,3%Euro1,1702 -0,3%Öl68,76 -0,5%Gold3.742 +0,1%
Profil
Personalentscheidung

RWE-Aktie gewinnt: RWE verlängert Vertrag mit Personalvorständin Katja van Doren vorzeitig

25.09.25 13:55 Uhr
Job-Garantie für RWE-Personalchefin: Van Doren bleibt bis 2029 an Bord - Aktie höher | finanzen.net

Der Aufsichtsrat des Energiekonzerns RWE hat den Vertrag mit Personalvorständin Katja van Doren frühzeitig um drei Jahre verlängert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
37,40 EUR 0,34 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ihre Bestellung ende somit Ende Juli 2029, mit dem Erreichen der vom Aufsichtsrat festgelegten Regelaltersgrenze für Vorstandsmitglieder, teilte der DAX-Konzern mit. Katja van Doren ist seit 1999 im RWE-Konzern tätig und hat seit 2014 verschiedene Vorstandsfunktionen im Unternehmen ausgeführt. Seit 2023 ist sie als Arbeitsdirektorin (CHRO) tätig.

Die RWE-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,78 Prozent auf 37,40 Euro zu.

DOW JONES

