RWE-Aktie gewinnt: RWE verlängert Vertrag mit Personalvorständin Katja van Doren vorzeitig
Der Aufsichtsrat des Energiekonzerns RWE hat den Vertrag mit Personalvorständin Katja van Doren frühzeitig um drei Jahre verlängert.
Werte in diesem Artikel
Ihre Bestellung ende somit Ende Juli 2029, mit dem Erreichen der vom Aufsichtsrat festgelegten Regelaltersgrenze für Vorstandsmitglieder, teilte der DAX-Konzern mit. Katja van Doren ist seit 1999 im RWE-Konzern tätig und hat seit 2014 verschiedene Vorstandsfunktionen im Unternehmen ausgeführt. Seit 2023 ist sie als Arbeitsdirektorin (CHRO) tätig.
Die RWE-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,78 Prozent auf 37,40 Euro zu.
DOW JONES
Nachrichten zu RWE AG St.
Analysen zu RWE AG St.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
