Personalentscheidung

Der Aufsichtsrat des Energiekonzerns RWE hat den Vertrag mit Personalvorständin Katja van Doren frühzeitig um drei Jahre verlängert.

Ihre Bestellung ende somit Ende Juli 2029, mit dem Erreichen der vom Aufsichtsrat festgelegten Regelaltersgrenze für Vorstandsmitglieder, teilte der DAX-Konzern mit. Katja van Doren ist seit 1999 im RWE-Konzern tätig und hat seit 2014 verschiedene Vorstandsfunktionen im Unternehmen ausgeführt. Seit 2023 ist sie als Arbeitsdirektorin (CHRO) tätig.

Wer­bung Wer­bung

Die RWE-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,78 Prozent auf 37,40 Euro zu.

DOW JONES