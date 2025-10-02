Siemens Energy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Aktienanalyse

Die Siemens Energy-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 110 auf 124 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ajay Patel erhöhte am Mittwoch seine Schätzung und honorierte damit die besseren Aussichten für das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See. Zudem laufe das Geschäft im Bereich Gas and Power weiter gut, schrieb er und passte seine Bewertung an die Branche an.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 11:06 Uhr wies die Siemens Energy-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,0 Prozent auf 109,35 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 13,40 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 843.620 Siemens Energy-Aktien. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 117,1 Prozent nach oben. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Siemens Energy wird am 18.11.2025 gerechnet.

