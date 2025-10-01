Experten-Meinungen

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Siemens Energy-Aktie in den Fokus genommen.

Die Siemens Energy-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten analysiert.

Wer­bung Wer­bung

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein, 3 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 62,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Abschlag von 36,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 99,42 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 37,00 EUR -62,78 29.09.2025 Deutsche Bank AG 110,00 EUR 10,64 26.09.2025 Bernstein Research 37,00 EUR -62,78 08.09.2025 Bernstein Research 37,00 EUR -62,78 04.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 91,50 EUR -7,97 01.09.2025

Redaktion finanzen.net