September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Siemens Energy-Aktie in den Fokus genommen.
Die Siemens Energy-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten analysiert.
1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein, 3 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 62,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Abschlag von 36,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 99,42 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|-62,78
|29.09.2025
|Deutsche Bank AG
|110,00 EUR
|10,64
|26.09.2025
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|-62,78
|08.09.2025
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|-62,78
|04.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|91,50 EUR
|-7,97
|01.09.2025
Redaktion finanzen.net
