Experten-Meinungen

September 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

01.10.25 07:33 Uhr
Das sind die Analystenratings für die Siemens Energy-Aktie im September 2025 | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Siemens Energy-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
99,34 EUR 0,54 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Siemens Energy-Aktie wurde im September 2025 von 5 Analysten analysiert.

1 Experte stuft die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein, 3 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 62,50 EUR für die Siemens Energy-Aktie, was einem Abschlag von 36,92 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 99,42 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Verkaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research37,00 EUR-62,7829.09.2025
Deutsche Bank AG110,00 EUR10,6426.09.2025
Bernstein Research37,00 EUR-62,7808.09.2025
Bernstein Research37,00 EUR-62,7804.09.2025
JP Morgan Chase & Co.91,50 EUR-7,9701.09.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

