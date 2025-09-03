Mietvertrag unterschrieben

Siemens Energy mietet sich in einem neuem Industriepark in Mühlheim ein. So reagiert die Siemens Energy-Aktie.

• Siemens Energy mietet 20.000 m² im entstehenden Industrie- und Logistikpark CTPark Mülheim

• Gelände dient als Servicecenter für Kraftwerkswerkzeuge

• Nach Gewinnmitnahmen zeigt sich die Siemens Energy-Aktie wieder fester



Wer­bung Wer­bung

CTP, Europas größter börsennotierter Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Industrie- und Logistikimmobilien nach vermietbarer Gesamtfläche (GLA), hat am Donnerstag bekannt gegeben, mit dem Energiekonzern Siemens Energy einen neuen Mieter gefunden zu haben.

Wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, wurde mit der Siemens Energy Global GmbH Co. KG ein Mietvertrag über 20.000 m² in seinem sich derzeit im Bau befindlichen Industrie- und Logistikpark CTPark Mülheim in Nordrhein-Westfalen abgeschlossen. Erst kürzlich hatte sich die Westenergie AG, die größte Tochtergesellschaft der E.ON SE, auf 12.000 m² im CTPark eingemietet. Der jüngste Deal mit Siemens Energy beweise, "dass sich der CTPark Mülheim schnell zu einem bedeutenden neuen Hightech-Gewerbepark entwickelt, der nach der Übernahme des 335.000 m² großen Industriebrachengeländes vom französischen multinationalen Fertigungsunternehmen Vallourec durch CTP Ende 2023 bereits führende Unternehmen anzieht", wie es in der Mitteilung heißt.

So wird das neue Servicecenter genutzt

Der DAX-Konzern werde das Gelände nutzen, um Standard- und Spezialwerkzeuge für die Wartung und den Bau von Kraftwerken zu lagern, zu warten und für den weltweiten Einsatz vorzubereiten. Um einen nachhaltigen Betrieb zu gewährleisten, statte CTP die Immobilie mit Photovoltaikanlagen sowie Ladepunkten für Elektroautos und Lkw aus, heißt es weiter. Der Projektentwickler strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung sowohl für die Gebäude als auch für den gesamten Park an.

Wer­bung Wer­bung

Die Siemens Energy-Aktie, die seit Jahresbeginn ein massives Kursplus von über 230 Prozent erzielt hat, hatte in den letzten Handelswochen mit leichten Gewinnmitnahmen zu kämpfen. Nach einem Kursplus von 1,82 Prozent im XETRA-Handel am Mittwoch geht es allerdings am Donnerstag wieder abwärts: Der Anteilsschein verlor zuletzt 0,19 Prozent auf 85,78 Euro.



Redaktion finanzen.net