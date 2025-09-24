DAX23.493 -0,7%ESt505.440 -0,5%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.085 -1,5%Euro1,1745 ±0,0%Öl68,96 -0,2%Gold3.756 +0,5%
Kursdämpfer

Siemens Energy-Aktie legt Pause ein: 100-Euro-Marke als Hürde

25.09.25 11:40 Uhr
Rally gestoppt: Was Anleger der Siemens Energy-Aktie jetzt vorsichtig macht | finanzen.net

Der gute Lauf von Siemens Energy ist am Donnerstag an der 100-Euro-Marke zu Ende gegangen. Heute stehen deutliche Kursverluste an der Tafel.

Siemens Energy AG
94,06 EUR -4,32 EUR -4,39%
DAX 40
23.463,6 PKT -203,3 PKT -0,86%
Nach einem sehr optimistischen Kursziel eines Analysten zunächst noch höher gestartet, drehte der Kurs des Energietechnik-Konzerns auf seinem Hoch seit Mitte August bei exakt 100 Euro ab. Zuletzt sackte er via XETRA deutlich mit 3,41 Prozent ins Minus auf 95,30 Euro.

Anleger nutzten den Anstieg um ein Fünftel seit dem Zwischentief von Anfang September, um Kasse zu machen. Vorerst zeigte sich die Aktie aber an der 50-Tage-Linie stabilisiert. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

Abgesehen von der Rüstungsrally bei Rheinmetall und den ebenfalls etwas stärker gestiegenen Commerzbank-Aktien ist Siemens Energy 2025 der drittbeste DAX-Wert. Unter anderem liegt dies an der Fantasie der Anleger, dass der schnell wachsende Strombedarf für Rechenzentren dem Unternehmen hohe Gewinne einbringt. Auch Analyst Alexander Jones von der Bank of America zeigte sich sehr optimistisch, indem er die Papiere auf die "Europe 1 List" mit den besten europäischen Anlageideen der Bank setzte.

Jones geht davon aus, dass sich die Bayern im November ambitioniertere Mittelfristziele setzen und zudem künftig eine klarere Ausschüttungspolitik verfolgen werden. Das Umsatz- und Gewinnnwachstum von Siemens Energy wird seiner Meinung nach am Markt deutlich unterschätzt. Die Bewertung der Aktie lasse auch die üppigen Barmittel außen vor, die das Unternehmen erwirtschafte.

Darüber hinaus rechnet Jones mit Fortschritten, den Aderlass im Windkraftgeschäft zu beenden. Die Windkraft-Tochter Gamesa hatte den Konzern 2023 noch in Bedrängnis gebracht und den Kurs bis auf das Rekordtief von 6,40 Euro gedrückt. Damals waren wegen Milliardenverlusten Staatsgarantien notwendig geworden. Dann aber begann eine Rally, die Siemens Energy 2024 mit einer Vervierfachung zum Überflieger im DAX machte. 2025 ist bislang nochmals ein Anstieg um 88 Prozent hinzugekommen.

/tih/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

