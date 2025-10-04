DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin104.169 ±0,0%Euro1,1728 -0,1%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf

04.10.25 09:15 Uhr
NYSE-Titel Pfizer-Aktie: So lauteten die Bewertungen prominenter Analysten im September | finanzen.net

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Pfizer-Aktie veröffentlicht.

Pfizer Inc.
23,21 EUR 0,14 EUR 0,59%
Pfizer Experten haben ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,75 USD beziffert, während der aktuelle Pfizer-Kurs an der Börse NYSE bei 25,48 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD17,7430.09.2025
Jefferies & Company Inc.34,00 USD33,4424.09.2025
JP Morgan Chase & Co.30,00 USD17,7422.09.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)25,00 USD-1,8817.09.2025

Redaktion finanzen.net

