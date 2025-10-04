September 2025: Experten empfehlen Pfizer-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Pfizer-Aktie veröffentlicht.
Werte in diesem Artikel
Pfizer Experten haben ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.
1 Experte sieht das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Pfizer-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,75 USD beziffert, während der aktuelle Pfizer-Kurs an der Börse NYSE bei 25,48 USD liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|17,74
|30.09.2025
|Jefferies & Company Inc.
|34,00 USD
|33,44
|24.09.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|30,00 USD
|17,74
|22.09.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25,00 USD
|-1,88
|17.09.2025
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Pfizer und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Pfizer News
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Pfizer Inc.
Analysen zu Pfizer Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.2025
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|21.05.2025
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.05.2018
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.2017
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.2012
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfizer Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen