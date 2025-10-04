Monats-Einstufungen

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur Pfizer-Aktie veröffentlicht.

Werte in diesem Artikel

Pfizer Experten haben ihre Einschätzung der Pfizer-Aktie veröffentlicht.

Wer­bung Wer­bung

1 Experte sieht das Papier als Kauf, 3 Experten empfehlen das Halten der Pfizer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 29,75 USD beziffert, während der aktuelle Pfizer-Kurs an der Börse NYSE bei 25,48 USD liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 30,00 USD 17,74 30.09.2025 Jefferies & Company Inc. 34,00 USD 33,44 24.09.2025 JP Morgan Chase & Co. 30,00 USD 17,74 22.09.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 25,00 USD -1,88 17.09.2025

Redaktion finanzen.net