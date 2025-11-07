DAX 23.570 -0,7%ESt50 5.567 -0,8%MSCI World 4.327 +0,0%Top 10 Crypto 14,30 +3,4%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.852 +1,2%Euro 1,1571 +0,1%Öl 64,15 +0,7%Gold 4.076 +1,9%
Pfizer Aktie

21,20 EUR +0,35 EUR +1,68 %
STU
24,43 USD -0,01 USD -0,04 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 120,22 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

08:01 Uhr
Pfizer Neutral
Pfizer Inc.
21,20 EUR 0,35 EUR 1,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Im Bieterkampf um Metsera scheine sich Pfizer gegen Novo Nordisk durchzusetzen, schrieb Chris Schott am Sonntag nach entsprechenden Berichten. Auch ein deutlich teurerer Deal als noch zum Erstgebot vom September dürfte bei den Pfizer-Anlegern gut ankommen. Denn der US-Konzern müsse sein Portfolio erweitern und wolle dabei insbesondere im Bereich der Abnehmmittel mitspielen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:39 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2025 / 15:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 24,43		 Abst. Kursziel*:
22,80%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 24,43		 Abst. Kursziel aktuell:
22,80%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

08:01 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

dpa-afx Ringen um Spezialisten Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten Aktien von Pfizer, Novo Nordisk und Metsera im Fokus: Pfizer gewinnt Deal um Adipositas-Spezialisten
Dow Jones Pfizer übernimmt Metsera für mehr als 10 Mrd USD
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Abend mit KursVerlusten
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Freitagnachmittag südwärts
wikifolio Wochenschwerpunkt - Kampf um Krümel
TraderFox Auf diese 5 Aktien setzen die größten Dividenden-ETFs der Welt
finanzen.net Pfizer informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
dpa-afx Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor
dpa-afx Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer
FOX Business Pfizer wins $10B bidding war for obesity drug developer Metsera in major pharmaceutical acquisition
New York Times Pfizer to Acquire Obesity Drug Start-Up Metsera in $10 Billion Deal
Benzinga Pfizer Clinches $10 Billion Deal To Buy Obesity Drug Maker Metsera, Outbidding Novo Nordisk In Fierce Battle For Weight-Loss Market Dominance
Financial Times Pfizer wins $10bn bidding war for weight-loss start-up Metsera
Zacks Pfizer Discusses Drug Pricing Deal, Metsera Buyout Dispute on Q3 Call
Benzinga Pfizer To Raise Metsera Bid After Court Denies Attempt To Block Rival Deal
Financial Times Pfizer matches Novo bid for obesity biotech Metsera as takeover battle rages
Financial Times There is only one winner in the Pfizer Novo Nordisk showdown
