Presseartikel belastet

Ein Medienbericht über eine mutmaßliche Verknüpfung von Todesfällen bei Kindern mit Corona-Impfungen hat am Freitag Aktien von Impfstoffherstellern stark belastet.

So sackten Moderna an der NASDAQ am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,1 Prozent auf 23,57 US-Dollar ab. Für Pfizer geht es an der NYSE 3,46 Prozent auf 24,00 US-Dollar nach unten.

Die in New York gelisteten Papiere des deutschen Unternehmens BioNTech) waren zwischenzeitlich um 8,14 Prozent 95,82 US-Dollar gerutscht.

Die Washington Post hatte berichtet, dass Beamte des US-Gesundheitsministeriums planen, Covid-19-Impfstoffe mit dem Tod von 25 Kindern in Verbindung zu bringen.

NEW YORK (dpa-AFX)