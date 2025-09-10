Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Ein Medienbericht über eine mutmaßliche Verknüpfung von Todesfällen bei Kindern mit Corona-Impfungen hat am Freitag Aktien von Impfstoffherstellern stark belastet.
Werte in diesem Artikel
So sackten Moderna an der NASDAQ am Ende des wenig veränderten Index S&P 500 um 7,1 Prozent auf 23,57 US-Dollar ab. Für Pfizer geht es an der NYSE 3,46 Prozent auf 24,00 US-Dollar nach unten.
Die in New York gelisteten Papiere des deutschen Unternehmens BioNTech) waren zwischenzeitlich um 8,14 Prozent 95,82 US-Dollar gerutscht.
Die Washington Post hatte berichtet, dass Beamte des US-Gesundheitsministeriums planen, Covid-19-Impfstoffe mit dem Tod von 25 Kindern in Verbindung zu bringen.
NEW YORK (dpa-AFX)
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere BioNTech (ADRs) News
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Thomas Lohnes/Getty Images
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|10.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen