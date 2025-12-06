GNW-News: BioNTechs und OncoC4s selektiver Treg-Modulatorkandidat Gotistobart erzielte klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil bei Patientinnen und Patie...

Werte in diesem Artikel

^* Der selektive Treg-Modulatorkandidat Gotistobart (BNT316/ONC-392) zeigte

eine Verringerung des Sterberisikos um mehr als die Hälfte im Vergleich zur

Standard-Chemotherapie sowie ein kontrollierbares Sicherheitsprofil im

ersten von zwei Abschnitten der globalen, klinischen Phase-3-Studie

PRESERVE-003 bei Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der

Lunge (squamous non-small cell lung cancer,?sqNSCLC"), deren Erkrankung

unter einer vorherigen Immuntherapie in Kombination mit Chemotherapie

fortgeschritten war

* Das mediane Gesamtüberleben bei Behandlung mit Gotistobart war nach fast 15

Monaten Nachbeobachtung noch nicht erreicht, während unter Chemotherapie ein

medianes Gesamtüberleben von 10 Monaten beobachtet wurde

* Gotistobart hat das Potenzial als chemotherapiefreie Monotherapie eine

Alternative zur herkömmlichen zytotoxischen Behandlung in einer

Patientengruppe mit hohem, ungedecktem medizinischen Bedarf zu werden

* Gotistobart erhielt von der U.S.-amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S.

Food and Drug Administration,?FDA") den Fast-Track-Status für die

Behandlung von Patientinnen und Patienten mit metastasiertem NSCLC, deren

Erkrankung unter vorheriger anti-PD-(L)1-Behandlung fortschritten war

MAINZ, Deutschland und ROCKVILLE, USA, 6. Dezember 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

BioNTech SE (https://www.biontech.com/int/en/home.html) (Nasdaq: BNTX,

?BioNTech") und OncoC4, Inc.

veröffentlichten heute Daten aus der ersten, nicht-zulassungsrelevanten

Dosisfindungsphase der globalen, randomisierten, klinischen Phase-3-Studie

PRESERVE-003 (NCT05671510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510?term=NCT05671510&rank=1)) für

Gotistobart (auch bekannt als BNT316 oder ONC-392). Gotistobart ist ein Kandidat

zur selektiven Eliminierung von regulatorischen T-Zellen (?Treg") in der

Tumormikroumgebung, der auf CTLA-4 bei Patientinnen und Patienten mit

metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge abzielt. Gotistobart zeigte

einen klinisch relevanten Gesamtüberlebensvorteil (overall survival benefit,?OS

benefit") im Vergleich zur Standard-Chemotherapie und ein kontrollierbares

Sicherheitsprofil bei Patientinnen und Patienten mit Plattenepithelkarzinom der

Lunge, deren Erkrankung nach einer Anti-PD-(L)1-Therapie und einer

platinbasierten Chemotherapie fortgeschritten war. Daten aus dem nicht-

zulassungsrelevanten Teil der Studie werden heute in einem Vortrag auf der IASLC

ASCO 2025 North America Conference on Lung Cancer der International Association

for the Study of Lung Cancer in Chicago, Illinois, USA, präsentiert.

?Mit einer medianen Überlebenszeit von weniger als einem Jahr bleibt das

fortgeschrittene Plattenepithelkarzinom der Lunge eine aggressive und schwer zu

behandelnde Form von Lungenkrebs(1)(,2). Dank Fortschritten in der Immuntherapie

und bei Kombinationsbehandlungen haben sich die Überlebenschancen in den letzten

Jahren verbessert. Patientinnen und Patienten, deren Erkrankung trotz Behandlung

mit Anti-PD-(L)1-Inhibitoren weiter fortschritt, haben jedoch eine schlechte

Prognose, sodass ihnen oft lediglich Chemotherapie oder palliative Behandlung

als Optionen bleiben", sagte Dr. Dr. Byoung Chul Cho, leitender Prüfarzt und

Professor der Abteilung Medical Oncology am Yonsei Cancer Center, Seoul.?Es ist

ermutigend, dass die mediane Gesamtüberlebenszeit für Patientinnen und

Patienten, die mit Gotistobart behandelt wurden, nach fast 15 Monaten

Nachbeobachtungszeit noch nicht erreicht ist, und wir werden das Potenzial des

Kandidaten im laufenden, zulassungsrelevanten Studienabschnitt weiter

untersuchen."

Die Auswertung des nicht-zulassungsrelevanten Teils der globalen, klinischen

Phase-3-Studie verglich 45 Patientinnen und Patienten mit metastasiertem

Plattenepithelkarzinom der Lunge, die Gotistobart als Monotherapie erhielten,

mit 42 Patientinnen und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der

Lunge, die eine Chemotherapie (Docetaxel) als Zweit- oder Spätlinientherapie

erhielten. Zum Stichtag (?data cut-off") am 8. August 2025 hatten 87

Patientinnen und Patienten mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge

randomisiert entweder 6 mg/kg Gotistobart mit zwei Initialdosen von 10 mg/kg

(N=45) oder Docetaxel mit 75 mg/m(2) (N=42) erhalten. Die Gesamtüberlebensrate

(overall survival rate,?OS rate") nach 12 Monaten betrug 63,1 % bei Behandlung

mit Gotistobart im Vergleich zu 30,3 % bei Behandlung mit Docetaxel. Nach einer

medianen Nachbeobachtung von 14,5 Monaten hatten die Patientinnen und Patienten

in der Gotistobart-Behandlungsgruppe das mediane Gesamtüberleben noch nicht

erreicht, während die Patientinnen und Patienten in der Docetaxel-

Behandlungsgruppe ein medianes Gesamtüberleben von 10 Monaten erreichten. Die

Daten zeigten, dass das Sterberisikos in der Gotistobart-Behandlungsgruppe im

Vergleich zur Docetaxel-Behandlungsgruppe um 54 % verringert werden konnte

(HR=0,46; 95 % CI: 0,25-0,84; nominierter p-Wert 0,0102). Das Sicherheitsprofil

von Gotistobart entsprach den zuvor ermittelten Daten und blieb kontrollierbar.

Behandlungsbedingte unerwünschte Ereignisse (treatment-related adverse events,

?AEs") des Grades >=3 wurden bei 19/45 (42,2 %) der Patientinnen und Patienten in

der Gotistobart-Behandlungsgruppe gegenüber 20/41 (48,8 %) der Patientinnen und

Patienten in der Docetaxel-Behandlungsgruppe beobachtet. Der zulassungsrelevante

Teil der klinischen Phase-3-Studie läuft derzeit in über 160 Studienzentren

weltweit.

?Gotistobart wurde entwickelt, um tumorinfiltrierende regulatorische T-Zellen in

der Mikroumgebung des Tumors selektiv zu eliminieren. Die heute vorgestellten

Daten zeigten ermutigende Signale für unseren Ansatz, unser tiefes Verständnis

des Immunsystems in einen bedeutsamen Überlebensvorteil für Patientinnen und

Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge zu übersetzen", sagte Prof. Dr.

Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief Medical Officer von BioNTech.?Aufgrund

seines einzigartigen Wirkmechanismus untersuchen wir Gotistobart sowohl als

Monotherapie als auch in synergistischen Kombinationen mit anderen Modalitäten.

Unser Ziel ist es, transformative Behandlungsoptionen bereitzustellen, die

Patientinnen und Patienten einen wesentlichen und nachhaltigen Mehrwert bieten."

?Gotistobart stellt einen wichtigen Schritt in Richtung unseres Ziels dar,

Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem Plattenepithelkarzinom der

Lunge eine chemotherapiefreie Behandlungsoption zu bieten. Diese Patientengruppe

hat derzeit nur begrenzte therapeutische Optionen und es fehlen Biomarker, die

bei der Wahl einer Behandlung helfen könnten", sagte Dr. Dr. Pan Zheng, Chief

Medical Officer und Mitgründerin von OncoC4.?Die heute präsentierten Daten

verdeutlichen das Potenzial von Gotistobart, den bestehenden, ungedeckten

medizinischen Bedarf zu adressieren. Wir freuen uns darauf, das Potenzial dieses

innovativen Wirkmechanismus weiter gemeinsam zu untersuchen und die klinische

Entwicklung für Patientinnen und Patienten voranzutreiben, die von den derzeit

zugelassenen Immuntherapien nicht profitiert haben."

Über die PRESERVE-003-Studie

PRESERVE-003 (NCT05671510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510?term=NCT05671510&rank=1)) ist eine

zweistufige, nicht-verblindete (open-label) klinische Phase-3-Studie, in der die

Wirksamkeit und Sicherheit von Gotistobart als Monotherapie im Vergleich zur

Standard-Chemotherapie (Docetaxel) bei Patientinnen und Patienten mit

Plattenepithelkarzinom der Lunge untersucht wird, bei denen die Krankheit unter

Behandlung mit PD-(L)1-Inhibitoren fortgeschritten ist. Der nicht-

zulassungsrelevante Teil der Studie schloss ursprünglich alle Patientinnen und

Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs ein. Der derzeit laufende

zulassungsrelevante Teil der Studie umfasst ausschließlich Patientinnen und

Patienten mit Plattenepithelkarzinom der Lunge. In diesem zulassungsrelevanten

Studienabschnitt sollen etwa 500 Patientinnen und Patienten an klinischen

Zentren in verschiedenen Ländern und Regionen rekrutiert werden, darunter

Australien, Belgien, Kanada, China, Deutschland, Italien, die Niederlande,

Spanien, Südkorea, die Türkei, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten

Staaten. Der primäre Endpunkt der Studie ist das Gesamtüberleben (overall

survival,?OS"). Zu den sekundären Endpunkten gehören die Gesamtansprechrate

(overall response rate,?ORR"), das progressionsfreie Überleben (progression-

free survival,?PFS") sowie das Sicherheitsprofil.

Über Gotistobart (BNT316/ONC-392)

BNT316/ONC-392 (Gotistobart) ist ein Kandidat, der gemeinsam von BioNTech und

OncoC4 entwickelt wird, um regulatorische T-Zellen in der Mikroumgebung des

Tumors selektiv zu eliminieren. Als pH-sensitiver monoklonaler Antikörper ist

Gotistobart so konzipiert, dass er das Recycling des CTLA-4-Proteins ermöglicht.

Nach der Bindung an den CTLA-4-Rezeptor auf der Zelloberfläche wird der Komplex

internalisiert, und die pH-Änderung bewirkt, dass sich der Antikörper löst,

sodass CTLA-4 an die Oberfläche zurückkehren kann, um die Immun-Checkpoint-

Funktion in peripheren Organen aufrechtzuerhalten und die Anti-Tumor-Immunität

in der Tumormikroumgebung zu verstärken(3). Gotistobart befindet sich derzeit in

der fortgeschrittenen klinischen Entwicklung als Mono- oder Kombinationstherapie

in verschiedenen Krebsindikationen. Gotistobart erhielt 2022 von der U.S.-

amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,?FDA")

den Fast-Track-Status für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit

metastasiertem, nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, deren Erkrankung unter

vorheriger anti-PD-(L)1-Behandlung fortgeschritten war, sowie 2025 die

Breakthrough Therapy Designation der chinesischen National Medical Products

Administration (?NMPA").

Derzeit laufen mehrere Studien, einschließlich einer zulassungsrelevanten

klinischen Phase-3-Studie (PRESERVE-003; NCT05671510

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05671510)) bei Patientinnen und Patienten

mit metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge, eine klinische Phase-2-

Studie (PRESERVE-004; NCT05446298

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05446298?term=NCT05446298&rank=1)) bei

Patientinnen mit platinresistentem Eierstockkrebs, eine klinische Phase-2-Studie

(PRESERVE-006; NCT05682443 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05682443)) bei

Patienten mit metastasiertem, kastrationsresistentem Prostatakrebs, sowie einer

nicht-verblindeten, klinischen Phase-1/2-Dosiseskalationsstudie (PRESERVE-001;

NCT04140526

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT04140526?term=NCT04140526&rank=1)) bei

Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren. BioNTech

untersucht Gotistobart zudem in Kombination mit ihrem mRNA-Krebsimmuntherapie-

Kandidat BNT116 in einer signalsuchenden Kohorte in der derzeit laufenden

klinischen Phase-1-Studie (LuCa-MERIT-1; NCT05142189

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT05142189)).

Über NSCLC

Nicht-kleinzelliger Lungenkrebs (non-small cell lung cancer,?NSCLC") umfasst

alle epithelialen Lungenkrebsarten außer kleinzelligem Lungenkrebs und

beinhaltet Plattenepithelkarzinome, großzellige Karzinome und Adenokarzinome der

Lunge. Er ist mit einem Anteil von bis zu 85 % die häufigste Form von

Lungenkrebs(4). Zu den Risikofaktoren zählen Rauchen, Asbestexposition und

Lungenfibrose(5). Etwa 25 % aller Lungenkrebsfälle werden dem Subtyp

Plattenepithelkarzinom (squamous cell carcinoma?SCC") zugeordnet(6). Mit einer

5-Jahres-Überlebensrate von 15 % und einer medianen Gesamtüberlebenszeit von 11

Monaten in den Vereinigten Staaten (2000-2017) ist das Plattenepithelkarzinom

der Lunge eine schwere Erkrankung mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten(7).

Die derzeitige Standardtherapie umfasst eine Operation und Strahlentherapie in

Kombination mit Chemotherapie(8). Die Behandlungsmöglichkeiten für die

Zweitlinientherapie nach einer Erstlinien-Immuntherapie und Chemotherapie sind

auf Chemotherapie oder palliative Therapie beschränkt und sind bei

fortgeschrittenem/metastasiertem Plattenepithelkarzinom der Lunge weiterhin

deutlich begrenzter als bei nicht-plattenepithelialem, nicht-kleinzelligem

Lungenkrebs.(5)

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

BioNTech Forward-Looking Statements

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: die Zusammenarbeit mit OncoC4; die Fähigkeit von BioNTech und

OncoC4, Gotistobart (auch bekannt als BNT316 oder ONC-392) gemeinsam erfolgreich

zu entwickeln und zu vermarkten, sofern zugelassen; die Geschwindigkeit und der

Umfang der Marktakzeptanz von Gotistobart, sofern zugelassen; der Beginn,

Zeitplan, Fortschritt und die Ergebnisse von BioNTechs Forschungs- und

Entwicklungsprogrammen, einschließlich Daten aus der nicht-zulassungsrelevanten

Dosisfindungsphase der globalen randomisierten Phase-3-Studie PRESERVE-003 und

Aussagen über den erwarteten Zeitpunkt des Beginns, der Patientenrekrutierung

und des Abschlusses von Studien und der damit verbundenen vorbereitenden

Arbeiten und der Verfügbarkeit von Ergebnissen sowie der Zeitpunkt und die

Rückmeldung zu Anträgen auf behördliche Zulassungen und Marktzulassungen,

einschließlich Erwartungen in Bezug auf die möglichen Indikationen in denen

Gotistobart zugelassen werden könnte, falls überhaupt; der angestrebte Zeitplan

und die Anzahl zusätzlicher potenzieller Zulassungsstudien und das

Zulassungspotenzial jeder Studie, die BioNTech möglicherweise initiiert; und

Gespräche mit den Aufsichtsbehörden. In manchen Fällen können die

zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen wie?wird",?kann",

?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",?antizipiert",

?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort" oder die

negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie

identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen

diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf

BioNTechs aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse, und sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden

sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte,

Zeitlinien für den Beginn und/oder den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien

für die Einreichung bei den Behörden, Zeitlinien für behördliche Zulassungen

und/oder Zeitlinien für die Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im

Zusammenhang mit klinischen Daten, einschließlich der Möglichkeit für das

Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter

Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer ständigen

Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer

Marktinterpretation unterliegen; die Auswirkungen von Zöllen und Eskalationen in

der Handelspolitik; der Wettbewerb in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten; den

Zeitplan für und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre

Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; BioNTechs Fähigkeit,

Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu

entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,

die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs

Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene

Sicherheitsbelange und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung

von Produkten und Produktkandidaten entstehen, die von BioNTech entwickelt oder

hergestellt wurden; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs

Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu

vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, ihre Entwicklung

und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen

in den USA und anderen Ländern; BioNTechs Fähigkeit, ihre Produktionskapazitäten

effektiv zu skalieren und ihre Produkte und Produktkandidaten herzustellen; und

andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht 6-K für das am 30. September 2025 endende

Quartal und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen.

Sie sind auf der Website der SEC unter www.sec.gov (http://www.sec.gov)

verfügbar. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen

übernimmt BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten

Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Über OncoC4

OncoC4 mit Sitz in Rockville, Maryland, ist ein privat geführtes

biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung

innovativer Biologika für die Behandlung von Krebs und immunologischen

Erkrankungen fokussiert und über Kandidaten im fortgeschrittenen klinischen

Stadium verfügt. Die Pipeline von OncoC4 umfasst Kandidaten mit first-in-class-

und best-in-class-Potenzial, die sowohl neue als auch gut validierte

Zielstrukturen in den Bereichen Onkologie und Immunologie adressieren. Dazu

gehört AI-081, ein proprietärer, bispezifischer Antikörperkandidat, der auf PD-

1 und VEGF abzielt. ONC-841 ist ein first-in-class Anti-SIGLEC10-Antikörper, der

sich derzeit in einer klinischen Phase-2-Studie für onkologische Indikationen

befindet und auch bei neurodegenerativen Erkrankungen untersucht wird. OncoC4

hat zudem eine strategische Kollaboration mit BioNTech geschlossen, zur

gemeinsamen Entwicklung von Gotistobart (BNT316/ONC-392), einem Kandidaten für

die selektive Eliminierung von Tregs in der Tumormikroumgebung. Der gegen CTLA-

4 gerichtete Kandidat wird in mehreren soliden Tumorindikationen untersucht,

darunter eine laufende zulassungsrelevante klinische Studie zur Behandlung des

Plattenepithelkarzinoms der Lunge.

Weitere Informationen: www.oncoc4.com (https://oncoc4.com/).

Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im

Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat

ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.

KONTAKTE

BioNTech:

Investoranfragen

Douglas Maffei, Ph.D.

Investors@BioNTech.de (mailto:Investors@BioNTech.de)

Medienanfragen

Jasmina Alatovic

Media@BioNTech.de (mailto:media@BioNTech.de)

OncoC4:

Investoranfragen

Ryan Cui

ir@oncoc4.com (mailto:ir@oncoc4.com)

Medienanfragen

Helen Schiltz

hschiltz@oncoc4.com (mailto:hschiltz@oncoc4.com)

Â°