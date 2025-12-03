GNW-News: BioNTech erfüllt Mindestannahmebedingungen im Rahmen des Umtauschangebots für CureVac-Aktien
Werte in diesem Artikel
^* Mindestannahmebedingung für das Angebot wurde erfüllt; es wurden vor Ablauf
der ursprünglichen Angebotsfrist insgesamt 184.071.410 CureVac-Aktien
angedient, was etwa 81,74 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen
CureVac-Aktien entspricht
* Die Nachangebotsfrist hat begonnen und endet am Donnerstag, den 18. Dezember
2025, um 6:01 Uhr MEZ (0:01 Uhr EST)
MAINZ, Deutschland, 3. Dezember 2025 - BioNTec
(https://www.biontech.com/de/de/home.html)h SE (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") gab
heute bekannt, dass 184.071.410 Aktien der CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC,
?CureVac"), entsprechend rund 81,74 % der ausgegebenen und im Umlauf
befindlichen Aktien von CureVac, vor Ablauf der ursprünglichen Angebotsfrist am
3. Dezember 2025 um 15 Uhr MEZ (9 Uhr EST) wirksam angedient und nicht
ordnungsgemäß zurückgezogen wurden. Damit wurde die Mindestannahmebedingung für
das Umtauschangebot (exchange offer, das?Angebot") erfüllt und alle wirksam
angedienten Aktien wurden angenommen. Sämtliche Vollzugsbedingungen im
Zusammenhang mit der Durchführung der Nachangebots-Reorganisation sind nun
erfüllt. BioNTech wird nun BioNTech American Depositary Shares (?ADSs")
(und/oder Barausgleichszahlungen für Bruchteile von BioNTech-ADSs) an die
Inhaberinnen und Inhaber der CureVac-Aktien ausgeben, die ihre Aktien angedient
haben, um die Transaktion, wie in den Angebotsunterlagen (siehe unten) näher
beschrieben, abzuschließen.
BioNTech gab außerdem bekannt, dass die Nachangebotsfrist begonnen hat. CureVac-
Aktionärinnen und -Aktionäre, die ihre Aktien bislang nicht angedient haben,
können dies während der Nachangebotsfrist weiterhin tun. Die Nachangebotsfrist
endet am Donnerstag, den 18. Dezember 2025, um 6:01 Uhr MEZ (0:01 Uhr EST). Es
gelten keine Verfahren für eine garantierte Lieferung (guaranteed delivery).
Nach Ablauf der Nachangebotsfrist werden die Parteien baldmöglichst die
Nachangebots-Reorganisation einleiten. Die Nachangebots-Reorganisation wird dazu
führen, dass nicht andienende Inhaberinnen und Inhaber von CureVac-Aktien im
Rahmen der Nachangebots-Reorganisation (anstelle des Angebots) BioNTech-ADSs
(und/oder Barausgleichszahlungen für Bruchteile von BioNTech-ADSs) erhalten. Die
BioNTech-ADSs (und/oder Barausgleichszahlungen für Bruchteile von BioNTech-
ADSs), die nicht andienende Inhaberinnen und Inhaber von CureVac-Aktien gemäß
der Nachangebots-Reorganisation erhalten, unterliegen in der Regel einer
niederländischen Dividendenquellensteuer von 15 %.
Unmittelbar nach Abschluss der Nachangebots-Reorganisation werden die von nicht
andienenden CureVac-Aktionärinnen und -Aktionären gehaltenen Aktien nicht mehr
an einer nationalen Wertpapierbörse handelbar sein und gegebenenfalls
zusätzlichen Übertragungsbeschränkungen unterliegen.
Weitere Informationen und eine vollständige Beschreibung der oben genannten
Zusammenfassung finden Sie im Umtauschangebots-Prospekt, dem EU-Prospekt oder
dem britischen Ausnahmedokument (UK exemption document) (jeweils wie unten
angegeben).
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-
Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen
abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-
Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten
erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-
Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-
Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet
Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der
Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CXfWe-
cxAKDtFerVyXFjF315HMzsnXdFlELhQZ7HUC5G_qhCuO9_THG9opVxMO6kyCQgqeXIBSTdF0IQ95uUhP
3O4Rn3Ud198KHEtaSd4VQ=).
Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen
Dieses Dokument enthält?zukunftsgerichtete Aussagen". Zukunftsgerichtete
Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie?potenziell",?kann",?wird",
?plant",?könnte",?würde",?erwartet",?strebt an",?in der Erprobung",
?Pipeline",?zu übernehmen",?Entwicklung",?einschließlich",?verpflichtet"
oder ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen
beinhalten unter anderem Aussagen über die Fähigkeit von BioNTech und CureVac,
das im Kaufvertrag vorgesehene Angebot und weitere Transaktionen (einschließlich
der Fähigkeit der Parteien, die Bedingungen für den Vollzug des darin
vorgesehenen Angebots sowie die weiteren im Kaufvertrag festgelegten Bedingungen
zu erfüllen) abzuschließen; den erwarteten Zeitplan für den Abschluss der
Transaktionen; die angestrebten Vorteile der geplanten Transaktionen; das
Potenzial und die Kapazität von BioNTech nach Abschluss der Transaktion; und die
potenziellen Auswirkungen der geplanten Transaktionen auf BioNTech und CureVac.
Viele dieser Risiken und Unsicherheiten liegen außerhalb des Einflussbereichs
von BioNTech oder CureVac. Anlegerinnen und Anleger werden darauf hingewiesen,
dass derartige zukunftsgerichtete Aussagen auf den derzeitigen Erwartungen und
Annahmen von BioNTech oder CureVac hinsichtlich zukünftiger Ereignisse basieren
und keine Garantien für zukünftige Leistungen darstellen und mit Risiken und
Unsicherheiten verbunden sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass die
Bedingungen für den Vollzug der Transaktionen im erwarteten Zeitrahmen oder
überhaupt erfüllt werden. Sollten sich zugrunde liegende Annahmen als
unzutreffend erweisen oder Risiken bzw. Unsicherheiten eintreten, können die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen abweichen. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese
Aussagen gesetzt werden.
Die Risiken und Unsicherheiten beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf:
Unsicherheiten in Bezug auf den Zeitplan des Angebots und die anschließende
organisatorische Umstrukturierung von CureVac; Unsicherheiten darüber, wie viele
Aktionärinnen und Aktionäre von CureVac ihre Aktien im Rahmen des Angebots
andienen werden; das Risiko, dass konkurrierende Angebote oder
Übernahmevorschläge unterbreitet werden; die Möglichkeit, dass verschiedene
Bedingungen für den Vollzug des Angebots und der im Kaufvertrag vorgesehenen
Transaktionen nicht erfüllt oder aufgehoben werden; die Möglichkeit einer
Beendigung des Kaufvertrags; die Fähigkeit, erforderliche behördliche
Genehmigungen zu erhalten oder diese zu akzeptablen Bedingungen oder innerhalb
des erwarteten Zeitrahmens zu erhalten; die Auswirkungen von Störungen durch die
im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen und die Auswirkungen der Ankündigung
und des ausstehenden Vollzugs dieser Transaktionen auf das operative Geschäft
von BioNTech und/oder CureVac, einschließlich möglicher Auswirkungen auf ihre
Beziehungen zu Mitarbeitenden, Geschäftspartnern oder zuständigen Behörden; das
Risiko, dass das Angebot oder die weiteren im Kaufvertrag vorgesehenen
Transaktionen mit höheren Kosten verbunden sind als ursprünglich angenommen; das
Risiko, dass Klagen im Zusammenhang mit dem Angebot oder den im Kaufvertrag
vorgesehenen anderen Transaktionen zu erheblichen Kosten für Verteidigung,
Entschädigung und Haftung führen können; eine Ablenkung des Managements von
laufenden Geschäftsaktivitäten und -chancen infolge des Angebots, der weiteren
im Kaufvertrag vorgesehenen Transaktionen oder aus anderen Gründen; allgemeine
Branchenbedingungen und Wettbewerb; allgemeine politische, wirtschaftliche und
geschäftliche Rahmenbedingungen, einschließlich Zinssätzen, Inflation, Zoll- und
Wechselkursschwankungen; die anhaltenden Konflikte zwischen Russland und der
Ukraine sowie im Nahen Osten; die Auswirkungen regulatorischer Entwicklungen und
Veränderungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Ländern und Regionen
außerhalb Europas, einschließlich in Bezug auf steuerliche Angelegenheiten; die
Auswirkungen gesetzlicher Vorgaben für die pharmazeutische Industrie und
gesundheitspolitischer Regelungen in den Vereinigten Staaten, Europa und anderen
Regionen; individuelle Verschreibungspräferenzen von Ärztinnen und Ärzten und
Patientinnen und Patienten; Wettbewerb durch andere Produkte; Herausforderungen
und Unsicherheiten, die mit der Entwicklung neuer Produkte verbunden sind; die
Fähigkeit, geistige Eigentumsrechte zu sichern oder aufrechtzuerhalten; Fragen
der Produktsicherheit, Qualität, Datenintegrität oder Herstellung sowie
potenzielle oder tatsächliche Verstöße gegen Datensicherheits- oder
Datenschutzvorgaben.
Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernehmen weder BioNTech noch CureVac
eine Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen öffentlich zu
aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen. Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
beschriebenen abweichen, sind im jeweiligen Jahresbericht (Form 20-F) von
BioNTech und CureVac für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr
aufgeführt, jeweils in der durch nachfolgende Einreichungen bei der SEC
angepassten Fassung. Diese Unterlagen sind auf der Website der SEC
unter www.sec.gov (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=CXfWe-
cxAKDtFerVyXFjF2DhxvSzXktP7nNcddIXRZXNEPZ8DtU1dfMQxX6LrO3LBeZYamkmDbdIEMHGv9KEOZ
kQc3u6h9EpYGh0yhy4ZdtVaD4KAFK758fA67HGZaZariStCNRDfj27SzdXZ6wyxrODWJD5-
AxVvYRi9Pg9ebRXLL6u5xPHQQh4DIo568GTvSczsRtnaNcfcInX5ahVQV5WRARYhr_P2tN-
4i93R2w=) verfügbar.
Hinweis für Anlegerinnen und Anleger sowie Inhaberinnen und Inhaber von
Wertpapieren
Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Es
findet kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung statt, in der ein
solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der
Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen
Rechtsordnung unzulässig wäre. In Zusammenhang mit dem Angebot hat BioNTech eine
Registrierungserklärung (Registration Statement) als Form F-4 und Änderungen
dazu (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend die?Registrierungserklärung"
genannt) bei der SEC eingereicht, einschließlich eines
Umtauschangebotes/Wertpapierprospekts (der?Umtauschangebot-Prospekt") zur
Registrierung der Ausgabe von BioNTech-ADSs gemäß dem Securities Act von 1933 in
der jeweils gültigen Fassung. Die Registrierungserklärung ist in Kraft getreten.
Darüber hinaus hat BioNTech bei der SEC eine Erklärung zum Übernahmeangebot als
Tender Offer Statement on Schedule TO (?Schedule TO") eingereicht, das als
Anlagen den Umtauschangebots-Prospekt, ein Formular für ein
Übermittlungsschreiben und andere übliche Begleitdokumente enthält. CureVac hat
eine Aufforderung/Empfehlungserklärung als Solicitation/Recommendation Statement
on Schedule 14D-9 (?Schedule 14D-9") in Bezug auf das Umtauschangebot bei der
SEC eingereicht. Das Angebot hat begonnen. Die Aufforderung und das Angebot,
CureVac-Aktien einzutauschen, erfolgt ausschließlich gemäß des Schedule TO und
dem zugehörigen Umtauschangebots-Prospekt oder dem EU-Prospekt oder dem
britischen Ausnahmedokument (UK exemption document) (jeweils wie nachstehend
aufgeführt). Dieses Material stellt keinen Ersatz für den Umtauschangebot-
Prospekt, den Schedule TO, den Schedule 14D-9, die Registrierungserklärung oder
für irgendein anderes Dokument dar, das BioNTech oder CureVac bei der SEC
eingereicht haben oder einreichen könnten und den Aktionärinnen und Aktionären
von CureVac im Zusammenhang mit der geplanten Transaktion übermittelt haben oder
übermitteln könnten.
BEVOR ANLEGERINNEN UND ANLEGER VON CUREVAC EINE INVESTITIONSENTSCHEIDUNG ODER
EINE ENTSCHEIDUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT TREFFEN, WIRD IHNEN DRINGEND
EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DEN UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKT, DEN
?SCHEDULE TO" (EINSCHLIESSLICH DES UMTAUSCHANGEBOT-PROSPEKTS, DES ZUGEHÖRIGEN
ÜBERMITTLUNGSSCHREIBENS UND ANDERER ANGEBOTSUNTERLAGEN) UND?SCHEDULE 14D-9",
DEN EU-PROSPEKT (SOFERN RELEVANT), DAS BRITISCHE AUSNAHMEDOKUMENT (SOFERN
RELEVANT), JEWEILS IN DER GEÄNDERTEN ODER ERGÄNZTEN FASSUNG, SOWIE ANDERE
RELEVANTE DOKUMENTE SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER
BIONTECH, CUREVAC UND DIE GEPLANTEN TRANSAKTIONEN ENTHALTEN, DIE
WERTPAPIERINHABERINNEN UND -INHABER BERÜCKSICHTIGEN SOLLTEN.
Anlegerinnen und Anleger können kostenlos Kopien der Registrierungserklärung,
des Umtauschangebot-Prospekts, des?Schedule TO" und des?Schedule 14D-9" in der
jeweils gültigen Fassung sowie andere relevante Dokumente, die von BioNTech und
CureVac bei der SEC eingereicht wurden, auf der Website der SEC,
unter http://www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFOc2MYKnCDN5cT-
Tp--gXHUE88LwSGMIWZA7Qd48OgiWWwrU0uRaeOTbZQaOa4miQ7k9_AFiOth06dq5hFk3WmzQfCHxRUa
cLnghBqP9KYg8LSurAR-LwXyTkgtfkokyBtrNBJXDgi4NLDEeSoeszwWWSNIj_wmEcsGl1D99_q9Z2Kb
APEO2xVFjGXCZdQ71e7XJMoeUNKBBV0cyIkVGTJr7r0msdOPE8ypX_fXwL1rMTaKjqJcVX8ynuusdwjM
cAg==), oder kostenlos auf der Website von BioNTech (https://www.biontech.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFEPZjgOw1NCIwJgH
Iqg5oqBgvIczSWvyJJy8aLd5boMYxNTBOpFpMPU6ZgiewnEakwkWs7xVDXzLAaEi-9dd2CU=)) oder
durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von BioNTech
unter investors@biontech.de
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hep6ZY8n6nmSt4UAlw9bfbVoyYBzn7buL-
NWUpBHJ9NsqlMDsOaVg33MRmkvfuWcHm-
AsL_ZQUOJNTPR5cHTzoEKOrxrcgvIWcrE6crT1lzBsSsMGJfo2S7UrM74cUxhSjZ7WkN1ZV6eYs42eUB
umt8NLOCKAvoDmjRDbtw7ow2L2yr_5Didtu7SrxkUDxFh9O_6L8oRjxxfB7GTaOoeWLZJ_JdZXXWx6Bu
NlYOAJ2urbuyKyiv0ob6gt8sMbKpvG6uLOt0AqWaZZDpmVB0b3A==) einsehen. Diese Dokumente
sind auch kostenlos auf der Website von CureVac (https://www.curevac.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFOcllaKfvV9knVV3
ELEBfsY0xpXjds0J2U73OPbDQDyZ9edOkwQ_p3i5tNs-
fZpyLGhJ0qai4vtywV5ZGuEVhbKDeQwsZZDOfzOmep7VBr3luI65VrpmNcRGuzDIxf7mn01MdG-
gvXCpnwQFn0DJSqL3ceiRga1LqhchhusW1gmlB2jkUjVMW--Uogn983rT-zxQdkyN0EEqntbj_DZn7eV
k-frv74zgPh-xD0RixwI0kOlhihOQ4BwJFftysXumZOjBB1SeDi3o7dZUipKXi_U=)) verfügbar,
oder durch Kontaktaufnahme mit der Investor-Relations-Abteilung von CureVac
unter communications@curevac.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=7I8__-_nAs7N0F-
DF3XAQLpeqZUMWqB0ZYs5ZBirpkQ-OarMbZe25yofxKhGgV3g_7Uu1uQLtstrkJPw74aM89Rw116v_-
GcapPfwGWs2ucGkllEU60UQVXAN7q5hb4jRJ_8jyyV-
9jKN8EjVIb3nOFTkrtVZHXDSpS1mXGPt0k0CQiecVuXsouIR0SXSwuPek_lmkQRxXrRdrZk6jIBB37lk
v8wEksRKrbLpwHeeLJLzcXVZ5SY1ITbW7t8WCgrUhEFNYw1LZP3jDmHWrFeBIu2gc4fNFn3xqYAQjwXf
rs08JheilBq4heKPv__CcAw). Alle Dokumente sind auch bei Georgeson LLC, der
Informationsagentur für das Angebot, erhältlich: +1 888 686-7195 (gebührenfrei
in den Vereinigten Staaten), +1 732 353-1948 (R-Gespräch)
oder Curevacoffer@georgeson.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=Z7IpfStKWJUNgzQ0caQsPZ8ZOU0OtBpT8kVK
c2L4iPVVQBcKdGDkqlrDgmVBJseLCM-
OEg9enT09dCNQtCKgwhufqJCZ7WsiF8HIUxbBRIBCYxaYNNP69wclWYWW2bND).
Europäischer Wirtschaftsraum (European Economic Area,?EEA")
Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an die Aktionärinnen
und Aktionäre von CureVac in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den
Niederlanden und Spanien stellt dieses Dokument Werbung im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 in ihrer geänderten Fassung (die?Prospektverordnung") dar. In
Bezug auf das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs an Aktionärinnen und
Aktionäre von CureVac in der Schweiz stellt dieses Dokument Werbung gemäß
Artikel 68 des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes vom 15. Juni 2018 (das
?FIDLEG") dar. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs
oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt (der?EU-
Prospekt"), der zusammen mit den entsprechenden Übersetzungen der
Zusammenfassung und etwaigen Nachträgen kostenlos auf der Website von BioNTech
(https://investors.biontech.de/eea-switzerland-disclaimer
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFJ8XwBEl8HS790nX
9NUKmLuyTw3qi7_8Uth2tPU5mAl2te-dnZ2at_VCwTSdk1TZegycPGlaS9UcYKIHPjL0Jz-
n_gJUGaMY8UrMdt0H3OLcxPwjQsg8ST4z3R3wK4RYIopg9bFMCTE0zFUPR3-
E5H5gqGa2MW7q3MnEpPXTDKa8)) verfügbar ist. Der EU-Prospekt wurde von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht genehmigt und gilt daher in der
Schweiz als von der Prüfstelle der SIX Exchange Regulation Ltd. gemäß dem FIDLEG
genehmigt. Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als Empfehlung für eine Anlage in
BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech zu verstehen.
In Bezug auf jeden Staat, der Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum ist (ein?relevanter Mitgliedstaat"), wird das im EU-Prospekt
vorgesehene Angebot zum Umtausch aller CureVac-Aktien gegen BioNTech-ADSs nicht
in diesem relevanten Mitgliedstaat unterbreitet, außer wie nachstehend
dargelegt. BioNTech-ADSs wurden und werden nicht in einem anderen relevanten
Mitgliedstaat als Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden
und Spanien auf der Grundlage des EU-Prospekts öffentlich angeboten. Ausgenommen
hiervon sind Fälle, in denen BioNTech-ADSs jederzeit in einem relevanten
Mitgliedstaat unter den folgenden Ausnahmen gemäß der Prospektverordnung
öffentlich angeboten werden können: (i) an qualifizierte Anleger im Sinne von
Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung, (ii) an weniger als 150 natürliche
oder juristische Personen (mit Ausnahme von qualifizierten Anlegern im Sinne von
Artikel 2 lit. (e) der Prospektverordnung) oder (iii) unter anderen Umständen
gemäß Artikel 1 Absatz 4 der Prospektverordnung, vorausgesetzt, dass ein solches
Angebot (wie in den Klauseln (i) bis (ii) dargelegt) von BioNTech-ADSs nicht
dazu führt, dass BioNTech gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung einen Prospekt
veröffentlichen oder gemäß Artikel 23 der Prospektverordnung einen Prospekt
ergänzen muss.
In Bezug auf die Schweiz basiert das öffentliche Angebot von BioNTech-ADSs in
der Schweiz auf dem EU-Prospekt, der als von der SIX Exchange Regulation Ltd.
genehmigt, registriert und hinterlegt gilt, oder andernfalls auf den im FIDLEG
und der Schweizer Finanzdienstleistungsverordnung vom 6. November 2019
festgelegten Ausnahmen.
Anlegerinnen und Anleger in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, den
Niederlanden und Spanien sowie Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz sollten
BioNTech-ADSs ausschließlich auf der Grundlage des EU-Prospekts (einschließlich
der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger Nachträge, sofern
vorhanden) in Bezug auf die BioNTech-ADSs erwerben und den EU-Prospekt
(einschließlich aller darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger
Nachträge, sofern vorhanden) sorgfältig lesen, um die potenziellen Risiken und
Chancen einer Anlageentscheidung in BioNTech-ADSs vollständig zu verstehen. Eine
Anlage in BioNTech-ADSs ist mit zahlreichen Risiken verbunden, einschließlich
des vollständigen Verlusts der ursprünglichen Anlage.
Vereinigtes Königreich (United Kingdom,?UK")
Im Hinblick auf das öffentliche Angebot von BioNTechs-ADSs an CureVac-
Aktionärinnen und -Aktionäre im Vereinigten Königreich (United Kingdom,?UK")
hat BioNTech ein britisches Ausnahmedokument (UK exemption document) für die
Zwecke der Prospektverordnung EU 2017/1129 veröffentlicht, wie diese aufgrund
des European Union (Withdrawal) Act 2018 in ihrer geänderten Fassung Teil des
nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist. Dieses Dokument stellt kein
Angebot zum Kauf von BioNTech-ADSs oder Aktien von BioNTech dar und ersetzt
nicht das britische Ausnahmedokument, das auf der Website von BioNTech
(https://investors.biontech.de/uk-disclaimer
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6EfnJF4o4dULHHRe4EnnFJ8XwBEl8HS790nX
9NUKmLvH5VUfFSb-FJV9dJ5aMzVvqYZjHs8kq5M-
n9JSd7xU77a2M5KtK1DpqvM57FlL4neP8ypRYodZRtes72XtZ549NzysASEi4lzB_ZuPtbQFVC7AUYLG
Etc1hSfjKSijE0M=)) kostenlos zur Verfügung steht.
Anlegerinnen und Anleger im Vereinigten Königreich sollten ADSs von BioNTech
ausschließlich auf der Grundlage des britischen Ausnahmedokuments
(einschließlich der darin durch Verweis aufgenommenen Dokumente und etwaiger
Aktualisierungen, sofern vorhanden) in Bezug auf die ADSs von BioNTech erwerben
und das britische Ausnahmedokument (einschließlich der darin durch Verweis
aufgenommenen Dokumente und Aktualisierungen, sofern vorhanden) lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die mit der Entscheidung, in die ADSs von
BioNTech zu investieren, verbundenen potenziellen Risiken und Chancen
vollständig zu verstehen. Eine Anlage in ADSs von BioNTech birgt zahlreiche
Risiken, einschließlich eines Totalverlusts der ursprünglichen Anlage.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
Investoranfragen
Dr. Douglas Maffei
Investors@BioNTech.de (mailto:Investors@BioNTech.de)
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@BioNTech.de (mailto:media@BioNTech.de)
Â°
Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen