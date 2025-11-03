DAX 23.733 -1,7%ESt50 5.599 -1,4%MSCI World 4.382 -0,3%Top 10 Crypto 14,11 -0,6%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.096 -2,6%Euro 1,1514 -0,1%Öl 64,12 -1,1%Gold 3.999 -0,1%
BioNTech (ADRs) Aktie

Marktkap. 21,67 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2

ISIN US09075V1026

Symbol BNTX

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BioNTech (ADRs)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 151,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 103,96		 Abst. Kursziel*:
45,26%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 102,67		 Abst. Kursziel aktuell:
47,07%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 139,00

Analysen zu BioNTech (ADRs)

08:01 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
22.08.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
05.08.25 BioNTech (ADRs) Buy Deutsche Bank AG
05.08.25 BioNTech (ADRs) Neutral UBS AG
05.08.25 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

dpa-afx Zahlen vorgelegt BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Biontech auf 'Buy' - Ziel 151 Dollar
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) büßt am Montagabend ein
finanzen.net BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag gesucht
dpa-afx GNW-News: BioNTech veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 sowie Informationen zur Geschäftsentwicklung
dpa-afx Biontech öffnet seine Bücher
dpa-afx GNW-News: BioNTech veranstaltet am 11. November 2025 "Innovation Series Day" zu Forschung & Entwicklung
dpa-afx GNW-News: BioNTech veröffentlicht am 3. November 2025 Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und informiert über operativen Fortschritt
finanzen.net Moderna-Aktie nach gescheiterter Studie im Sinkflug - So reagiert die BioNTech-Aktie
Benzinga BioNTech Sees Higher 2025 Sales Driven By Bristol Myers Partnership
RSS BioNTech Announces Third Quarter 2025 Financial Results and Corporate Update
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS 6-K: Report of foreign issuer rules 13a-16 and 15d-16 of the Securities Exchange Act
RSS BioNTech to Host Innovation Series R&D Day on November 11, 2025
RSS BioNTech to Report Third Quarter 2025 Financial Results and Corporate Update on November 3, 2025
PR Newswire Pfizer and BioNTech Receive Health Sciences Authority Approval for SARS-CoV-2 Sublineage LP.8.1-Adapted Monovalent COVID-19 Vaccine in Singapore
RSS BioNTech Commences Public Exchange Offer for All Outstanding Shares of CureVac N.V.
