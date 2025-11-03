BioNTech (ADRs) Aktie
Marktkap. 21,67 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2PSR2
ISIN US09075V1026
Symbol BNTX
BioNTech (ADRs) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 151 US-Dollar belassen. Der Umsatz des Impfstoffherstellers sei höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management das Jahresumsatzziel angehoben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 151,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 103,96
|Abst. Kursziel*:
45,26%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 102,67
|Abst. Kursziel aktuell:
47,07%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 139,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|08:01
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.25
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.24
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|10.03.25
|BioNTech (ADRs) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.