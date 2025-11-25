Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Pfizer Hold

11:31 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Nach der jährlichen Branchenveranstaltung von Berenberg unter anderem mit Pfizer-Finanzchef Dave Denton sowie Informationsveranstaltungen nach den Quartalszahlen erwarte er, dass es für den Pharmakonzern in den kommenden Jahren hart bleibe, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Patente liefen aus, und Pfizer müsse in die Wirkstoffentwicklung investieren. Zum Ende der Dekade dürfte das Wachstum aber zurückkehren./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com