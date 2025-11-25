DAX 23.576 +0,5%ESt50 5.621 +0,9%MSCI World 4.345 +0,2%Top 10 Crypto 11,87 -2,7%Nas 23.026 +0,7%Bitcoin 75.066 -0,6%Euro 1,1571 +0,0%Öl 62,47 -0,3%Gold 4.172 +1,0%
Pfizer Aktie

WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Pfizer Hold
11:31 Uhr

Pfizer Hold

11:31 Uhr
Pfizer Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Nach der jährlichen Branchenveranstaltung von Berenberg unter anderem mit Pfizer-Finanzchef Dave Denton sowie Informationsveranstaltungen nach den Quartalszahlen erwarte er, dass es für den Pharmakonzern in den kommenden Jahren hart bleibe, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Patente liefen aus, und Pfizer müsse in die Wirkstoffentwicklung investieren. Zum Ende der Dekade dürfte das Wachstum aber zurückkehren./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
$ 25,00
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
$ 25,72		 Abst. Kursziel*:
-2,80%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
$ 25,71		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,76%
Analyst Name:
Kerry Holford 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

11:31 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

Dow Jones Medicare-Programm Novo Nordisk-Aktie zieht an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus Novo Nordisk-Aktie zieht an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus
finanzen.net Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Dienstagabend nordwärts
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
finanzen.net S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr angefallen
wikifolio Wochenschwerpunkt - Gold als ruhender Anker
finanzen.net S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht vor Hauptversammlung ab: Investoren rebellieren gegen geplantes Board-Update
Dow Jones Sieg im Bietergefecht: Pfizer schließt die Übernahme von Metsera ab - Aktie wenig verändert
MotleyFool Did Pfizer Just Say "Checkmate" to Novo Nordisk?
Benzinga Why Are Shares of Pfizer Up Today?
Zacks Is Trending Stock Pfizer Inc. (PFE) a Buy Now?
Zacks Pfizer Trading Above 50-Day SMA: Is it a Good Time to Buy the Stock?
MotleyFool Is Pfizer Stock a Buy After This $10 Billion Acquisition?
FOX Business Pfizer CEO vows company will be a ‘formidable competitor’ in booming weight-loss market after $10B buy
Benzinga Pfizer Seeks To Exit BioNTech Investment After Lucrative Covid Vaccine Run
MotleyFool Should You Forget Pfizer and Buy This Magnificent Drug Stock Instead?
