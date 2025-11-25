Pfizer Aktie
Marktkap. 123,84 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Pfizer auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 US-Dollar belassen. Nach der jährlichen Branchenveranstaltung von Berenberg unter anderem mit Pfizer-Finanzchef Dave Denton sowie Informationsveranstaltungen nach den Quartalszahlen erwarte er, dass es für den Pharmakonzern in den kommenden Jahren hart bleibe, schrieb Kerry Holford in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Patente liefen aus, und Pfizer müsse in die Wirkstoffentwicklung investieren. Zum Ende der Dekade dürfte das Wachstum aber zurückkehren./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Hold
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
$ 25,00
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
$ 25,72
|Abst. Kursziel*:
-2,80%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
$ 25,71
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,76%
|
Analyst Name:
Kerry Holford
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Pfizer Inc.
|11:31
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:31
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.25
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.25
|Pfizer Kaufen
|DZ BANK
|03.05.18
|Pfizer Verkaufen
|DZ BANK
|16.05.17
|Pfizer Sell
|Citigroup Corp.
|27.11.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.08.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|10.01.12
|Pfizer verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|11:31
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.25
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.