Pfizer Aktie

22,43 EUR -0,09 EUR -0,38 %
STU
25,60 USD -0,86 USD -3,23 %
BTT
Marktkap. 125,07 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

15:46 Uhr
Pfizer Neutral
Pfizer Inc.
22,43 EUR -0,09 EUR -0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns entspreche weitgehend den Erwartungen, schrieb Chris Schott am Dienstag. Der Gegenwind durch Forschungsausgaben und enttäuschende Covid-Umsätze werde durch Restrukturierungsmaßnahmen teilweise wieder kompensiert. Schott hält die Aktien für nicht teuer. Gerade im Onkologie-Bereich gebe es zudem einige Kandidaten in der Entwicklungspipeline, die die Anlagestory über die Zeit wieder interessanter machen dürften./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:39 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 07:39 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 26,44		 Abst. Kursziel*:
13,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 25,60		 Abst. Kursziel aktuell:
17,21%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

15:46 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
