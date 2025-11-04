DAX 23.804 -0,6%ESt50 5.621 -0,7%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,70 -0,6%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 88.102 -0,4%Euro 1,1491 +0,0%Öl 64,38 +0,1%Gold 3.982 +1,3%
Pfizer Aktie

21,16 EUR -0,04 EUR -0,17 %
STU
24,37 USD +0,05 USD +0,21 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 122,03 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

08:01 Uhr
Pfizer Neutral
Pfizer Inc.
21,16 EUR -0,04 EUR -0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Pharmakonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 24,30		 Abst. Kursziel*:
23,46%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 24,37		 Abst. Kursziel aktuell:
23,10%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

08:01 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
Nachrichten zu Pfizer Inc.

dpa-afx Optimismus Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor Pfizer-Aktie stabil: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben - Novo Nordisk legt bei Metsera vor
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Dienstagabend mit Verlusten
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer schiebt sich am Nachmittag vor
dpa-afx Novo Nordisk hat bei Buhlen um Metsera weiter Nase vorn vor Pfizer
finanzen.net S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Pfizer von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse
Dow Jones Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera - Novo Nordisk-Aktie im Minus
TraderFox Pfizer gegen Novo Nordisk: Der Machtkampf um die Zukunft der Abnehmspritze
finanzen.net So stuften die Analysten die Pfizer-Aktie im vergangenen Monat ein
Financial Times Weight-loss wars: $10bn hostile battle pits Pfizer against Novo Nordisk
Benzinga Novo, Pfizer Are Battling To Buy The Future Of Weight-Loss — But Viking Already Owns It
Benzinga Pfizer, Novo Nordisk Intensify Fight For Metsera As Buyout Offers Continue To Climb
MarketWatch Pfizer is losing its fight with Novo Nordisk to get back in the obesity-drug game
Benzinga Pfizer Q3 Revenue Trends Remain Uneven, Cost Cuts Drive Earnings
MotleyFool Pfizer (PFE) Q3 2025 Earnings Call Transcript
Zacks Pfizer Q3 Earnings Beat Estimates, Sales Decline as COVID Demand Cools
Zacks Here's What Key Metrics Tell Us About Pfizer (PFE) Q3 Earnings
