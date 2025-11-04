Pfizer Aktie
Marktkap. 122,03 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 US-Dollar belassen. Die Kennziffern des Pharmakonzerns hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen, schrieb Chris Schott in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 16:09 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Neutral
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 30,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 24,30
|Abst. Kursziel*:
23,46%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 24,37
|Abst. Kursziel aktuell:
23,10%
|
Analyst Name:
Chris Schott
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
