DAX 24.044 -0,5%ESt50 5.703 -0,3%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 79.051 -0,9%Euro 1,1641 +0,1%Öl 61,96 -0,3%Gold 4.205 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: Dow stabil erwartet -- DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC im Fokus
Top News
Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter Ethereum, Solana & Co. heben ab: Kryptomarkt erlebt starke Altcoin-Bewegung - Das steckt dahinter
Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss Bitcoin-Crash erklärt: Experte sieht Verbindung zu Trumps politischem Einfluss
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pfizer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Pfizer Aktien-Sparplan
21,86 EUR +0,02 EUR +0,09 %
STU
25,42 USD -0,37 USD -1,42 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 125,81 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852009

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US7170811035

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

14:46 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
21,86 EUR 0,02 EUR 0,09%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte für 2026 einen Umsatz von 60,4 Milliarden US-Dollar und Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar in Aussicht stellen, schrieb Chris Schott am Dienstagabend. Damit lägen man unter den Konsensschätzungen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 25,33		 Abst. Kursziel*:
18,44%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 25,42		 Abst. Kursziel aktuell:
18,02%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

14:46 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

finanzen.net Pfizer-Performance S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer am Abend in Rot
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Montagnachmittag südwärts
finanzen.net S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 3 Jahren verloren
finanzen.net Pfizer-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten
finanzen.net Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre haben entschieden - so reagieren die Aktien
Dow Jones Novo Nordisk-Aktie zieht deutlich an: USA handeln niedrigere Preise für Ozempic aus
finanzen.net S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Pfizer von vor einem Jahr angefallen
Benzinga How Do Investors Really Feel About Pfizer Inc?
MotleyFool 2 Headwinds Facing Pfizer Stock Going Into 2026
Zacks Pfizer (PFE) Up 3.9% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
Zacks Here is What to Know Beyond Why Pfizer Inc. (PFE) is a Trending Stock
Zacks Novo Nordisk or Pfizer: Which Healthcare Giant Is the Better Bet?
Benzinga Valneva Posts Positive Lyme Vaccine Booster Results — Pfizer Targeting 2026 Regulatory Filings
Zacks AbbVie and Pfizer: A Closer Look at Two Pharma Heavyweights
MotleyFool Did Pfizer Just Say "Checkmate" to Novo Nordisk?
RSS Feed
Pfizer Inc. zu myNews hinzufügen