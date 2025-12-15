DAX 24.077 -0,6%ESt50 5.718 -0,6%MSCI World 4.392 -0,4%Top 10 Crypto 11,44 -4,8%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.473 +1,3%Euro 1,1749 +0,0%Öl 58,85 -2,5%Gold 4.303 -0,1%
Pfizer Aktie

21,52 EUR -0,99 EUR -4,40 %
STU
25,54 USD +0,01 USD +0,04 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 125,07 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

Pfizer Inc.
21,52 EUR -0,99 EUR -4,40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Zahlen und einem Geschäftsausblick auf 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Ziele des Pharmakonzerns für 2026 seien erreichbar, schrieb Akash Tewari in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem wolle das Management die Dividende beibehalten./mis/rob/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Buy

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 34,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 25,25		 Abst. Kursziel*:
34,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 25,54		 Abst. Kursziel aktuell:
33,12%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,50

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

21:16 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
15:46 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

dpa-afx Ausblick Pfizer-Aktie sinkt: Weniger Gewinn erwartet - Covid-Umsatz rückläufig Pfizer-Aktie sinkt: Weniger Gewinn erwartet - Covid-Umsatz rückläufig
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer fällt am Dienstagabend tief
finanzen.net Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt am Dienstagnachmittag ab
finanzen.net NYSE-Handel S&P 500 fällt am Dienstagmittag
finanzen.net Pfizer Aktie News: Anleger schicken Pfizer am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain
finanzen.net S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren
BNP Paribas Novo Nordisk, Roche, Novartis, Pfizer, Kupfer, Palladium, Öl - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren
BNP Paribas BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Deutsche Börse, Nike, Astera Labs, Pfizer - Charttechnik mit Harald Weygand
Benzinga Pfizer Sees Slower 2026 Growth Despite Pipeline Push, Cost Cuts
Business Times Pfizer forecasts 2026 profit below expectations on lower Covid product sales
MarketWatch Here’s why Pfizer is revising its revenue forecasts down
Benzinga Pfizer Faces Another Quiet Year As Patent Losses Cloud 2026 Outlook: Analyst
Zacks Investors Heavily Search Pfizer Inc. (PFE): Here is What You Need to Know
MotleyFool Pfizer Is Still Struggling to Replace Its COVID Revenue. Here's What We Could See From the Pharmaceutical Giant in 2026.
Zacks Pfizer (PFE) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
Benzinga How Do Investors Really Feel About Pfizer Inc?
