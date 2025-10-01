Pfizer Aktie
Marktkap. 123,46 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari blieb am Donnerstag skeptisch, was eine signifikante Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von MET-097i im Vergleich zum Eli-Lilly-Medikament Tirzepatid betrifft. Er sieht die anstehende Übernahme von Metsera dennoch vorteilhaft für Pfizer wegen der Chance auf eine Portfolioerweiterung./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Pfizer Buy
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 34,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 27,21
|Abst. Kursziel*:
24,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 27,38
|Abst. Kursziel aktuell:
24,18%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
