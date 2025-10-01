DAX 24.114 +1,0%ESt50 5.581 +0,9%Top 10 Crypto 16,20 -0,6%Dow 46.441 +0,1%Nas 22.755 +0,4%Bitcoin 100.933 +0,0%Euro 1,1743 +0,1%Öl 65,51 +0,1%Gold 3.874 +0,2%
Pfizer Aktie

23,38 EUR +0,20 EUR +0,84 %
STU
27,38 USD +0,16 USD +0,59 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 123,46 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009

ISIN US7170811035

Symbol PFE

Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

08:16 Uhr
Pfizer Buy
Pfizer Inc.
23,38 EUR 0,20 EUR 0,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach Studiendaten zu einem Abnehmpräparat von Metsera mit einem Kursziel von 34 US-Dollar auf "Buy" belassen. Akash Tewari blieb am Donnerstag skeptisch, was eine signifikante Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit von MET-097i im Vergleich zum Eli-Lilly-Medikament Tirzepatid betrifft. Er sieht die anstehende Übernahme von Metsera dennoch vorteilhaft für Pfizer wegen der Chance auf eine Portfolioerweiterung./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 00:42 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Buy

$ 34,00
24,95%
24,18%
$ 28,80

Analysen zu Pfizer Inc.

08:16 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

