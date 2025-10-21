DAX 24.151 -0,7%ESt50 5.639 -0,8%MSCI World 4.305 -0,8%Top 10 Crypto 15,00 -3,2%Nas 22.538 -1,8%Bitcoin 92.899 -0,8%Euro 1,1618 +0,1%Öl 62,55 +1,4%Gold 4.059 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 TeamViewer A2YN90 Infineon 623100 thyssenkrupp 750000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y adidas A1EWWW Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten Wie viel Anleger mit einem Investment in Dogecoin von vor 10 Jahren verdient hätten
Tether: Wäre ein Investment von vor 3 Jahren lukrativ gewesen? Tether: Wäre ein Investment von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pfizer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Pfizer Aktien-Sparplan
21,41 EUR -0,03 EUR -0,14 %
STU
24,68 USD -0,15 USD -0,58 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 120,93 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852009

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US7170811035

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PFE

Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

19:31 Uhr
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
21,41 EUR -0,03 EUR -0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Treffen mit dem Management am Rande der Krebstagung Esmo auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Onkologie bleibe eine tragende Säule des Pharmakonzerns, mit Schwerpunkt auf wirkungsvollen, Biomarker-gesteuerten Programmen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Buy

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 34,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 24,75		 Abst. Kursziel*:
37,40%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 24,68		 Abst. Kursziel aktuell:
37,76%
Analyst Name:
Akash Tewari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

20.10.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
30.09.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.09.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

finanzen.net Pfizer-Investment S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 10 Jahren verloren
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer zieht am Abend an
finanzen.net Pfizer Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Pfizer
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar
dpa-afx BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
finanzen.net Novo Nordisk-Aktie rutscht weiter ab: US-Deal könnte Trendwende bringen - UBS bleibt vorsichtig
finanzen.net S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet
dpa-afx AstraZeneca-Aktie aber tiefer: Einigung mit US-Regierung auf Zollnachlass bei Medikamentenpreissenkung
wikifolio Wochenschwerpunkt - "Bittere Pille - schon verdaut?!"
PR Newswire PADCEV™ Plus KEYTRUDA™, Given Before and After Surgery, Cuts the Risk of Recurrence, Progression or Death by 60% and the Risk of Death by 50% for Certain Patients with Bladder Cancer
Zacks Pfizer (PFE) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Benzinga Novo Vs. Lilly Vs. Pfizer: Who Wins If Trump Slashes The Price Of Weight Loss Drugs?
MotleyFool ASSET PLANNING Exits Full Stake in Pfizer Worth $2.7 Million
MotleyFool QSM Asset Management Buys $6.8 Million of Pfizer Stock as Pharma Giant Lags Market
Benzinga Pfizer Seeks Expanded Use Approval For Breast Cancer Drug
Zacks Investors Heavily Search Pfizer Inc. (PFE): Here is What You Need to Know
MotleyFool Where Will Pfizer Be in 5 Years?
RSS Feed
Pfizer Inc. zu myNews hinzufügen