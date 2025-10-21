Jefferies & Company Inc.

Pfizer Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Treffen mit dem Management am Rande der Krebstagung Esmo auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Onkologie bleibe eine tragende Säule des Pharmakonzerns, mit Schwerpunkt auf wirkungsvollen, Biomarker-gesteuerten Programmen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he

