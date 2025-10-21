Pfizer Aktie
Marktkap. 120,93 Mrd. EURKGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN 852009
ISIN US7170811035
Symbol PFE
Pfizer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pfizer nach einem Treffen mit dem Management am Rande der Krebstagung Esmo auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 US-Dollar belassen. Die Onkologie bleibe eine tragende Säule des Pharmakonzerns, mit Schwerpunkt auf wirkungsvollen, Biomarker-gesteuerten Programmen, schrieb Akash Tewari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/he
|Unternehmen:
Pfizer Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 34,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 24,75
|Abst. Kursziel*:
37,40%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 24,68
|Abst. Kursziel aktuell:
37,76%
|
Analyst Name:
Akash Tewari
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 28,80
*zum Zeitpunkt der Analyse
