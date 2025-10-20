DAX24.109 +1,2%Est505.643 +0,6%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,13 +1,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.086 +2,0%Euro1,1662 ±0,0%Öl61,07 -0,4%Gold4.260 +0,2%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pfizer auf 'Neutral' - Ziel 30 Dollar

20.10.25 11:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,15 EUR 0,35 EUR 1,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer nach starken EV-303-Studiendaten mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Schott wertete die Phase-III-Daten von Padcev plus Keytruda bei einer bestimmten Blasenkrebs-Art als signifikant positiv. Er rechnet nun mit steigenden Markterwartungen für Padcev./rob/ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2025 / 22:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 00:15 / EDT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

