DAX 23.854 -1,2%ESt50 5.628 -0,9%MSCI World 4.386 -0,2%Top 10 Crypto 14,16 -0,3%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.559 -2,1%Euro 1,1496 -0,2%Öl 63,99 -1,3%Gold 3.972 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter erwartet -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC, Uber, Diginex, Spotify, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts Elmos-Aktie klettert: IT-Umstellung belastet Umsätze - positive Entwicklung des Neugeschäfts
DAX fällt wieder unter 24.000-Punkte-Marke - "Beängstigende Rally macht eine Pause" DAX fällt wieder unter 24.000-Punkte-Marke - "Beängstigende Rally macht eine Pause"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pfizer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Pfizer Aktien-Sparplan
21,28 EUR -0,16 EUR -0,75 %
STU
24,45 USD -0,20 USD -0,81 %
vorbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 121,57 Mrd. EUR

KGV 18,86 Div. Rendite 6,37%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 852009

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US7170811035

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PFE

JP Morgan Chase & Co.

Pfizer Neutral

14:16 Uhr
Pfizer Neutral
Aktie in diesem Artikel
Pfizer Inc.
21,28 EUR -0,16 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen dank geringerer Ausgaben und niedrigerer Steuern übertroffen, schrieb Chris Schott am Dienstag nach den Zahlen des Pharmaherstellers./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:11 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 07:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Pfizer Neutral

Unternehmen:
Pfizer Inc.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 30,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 24,66		 Abst. Kursziel*:
21,65%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 24,45		 Abst. Kursziel aktuell:
22,70%
Analyst Name:
Chris Schott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 28,80

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Pfizer Inc.

14:16 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
01.10.25 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Pfizer Inc.

dpa-afx Optimismus Pfizer-Aktie dennoch in Rot: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben Pfizer-Aktie dennoch in Rot: Gewinnziel trotz Umsatzrückgang angehoben
finanzen.net Ausblick: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse
Dow Jones Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera - Novo Nordisk-Aktie im Minus
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer verbilligt sich am Montagabend
finanzen.net Pfizer Aktie News: Pfizer büßt am Nachmittag ein
TraderFox Pfizer gegen Novo Nordisk: Der Machtkampf um die Zukunft der Abnehmspritze
finanzen.net So stuften die Analysten die Pfizer-Aktie im vergangenen Monat ein
finanzen.net Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent
Business Times Pfizer boosts profit view as it battles for obesity startup
Benzinga Pfizer Gears Up For Q3 Print; Here Are The Recent Forecast Changes From Wall Street&#39;s Most Accurate Analysts
Financial Times Pfizer plays hardball in weight-loss drug fight
Financial Times Pfizer plays hardball in weight-loss drug fight
Benzinga Pfizer Accuses Novo Nordisk Of Antitrust Violations In Metsera Takeover Battle
Financial Times Pfizer files second lawsuit to block Novo Nordisk’s $9bn Metsera bid
Benzinga How To Earn $500 A Month From Pfizer Stock Ahead Of Q3 Earnings
MotleyFool 1 Incredible Reason to Buy Pfizer Stock (PFE) in November
RSS Feed
Pfizer Inc. zu myNews hinzufügen