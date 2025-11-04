Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Dienstagabend mit Verlusten

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 24,23 USD.

Die Pfizer-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 24,23 USD. Bei 24,23 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 24,42 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 12.809.571 Aktien.

Bei 28,11 USD erreichte der Titel am 05.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 16,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,92 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 15,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Pfizer-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,33 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Pfizer veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,65 Mrd. USD – eine Minderung von 17,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,70 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

