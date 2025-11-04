DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,16 -0,3%Nas23.524 -1,3%Bitcoin89.340 -3,4%Euro1,1491 -0,3%Öl64,49 -0,5%Gold3.966 -0,9%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich Siltronic: Jetzt wird es ungemütlich
Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk Europäische Behörden sprengen Krypto-Betrugsnetzwerk
So entwickelt sich Pfizer

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Nachmittag vor

04.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,90 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfizer Inc.
21,41 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,90 USD zu. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,20 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,42 USD. Zuletzt wechselten 3.239.554 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 28,11 USD markierte der Titel am 05.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 12,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 16,00 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 14,65 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera - Novo Nordisk-Aktie im Minus

Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert

Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent

Analysen zu Pfizer Inc.

DatumRatingAnalyst
14:16Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
02.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
01.10.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
24.09.2025Pfizer BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Pfizer KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14:16Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Pfizer NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Pfizer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Pfizer VerkaufenDZ BANK
16.05.2017Pfizer SellCitigroup Corp.
27.11.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
28.08.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
10.01.2012Pfizer verkaufenHamburger Sparkasse AG (Haspa)

