Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,90 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 24,90 USD zu. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 25,20 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,42 USD. Zuletzt wechselten 3.239.554 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Bei 28,11 USD markierte der Titel am 05.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 12,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,92 USD ab. Mit einem Kursverlust von 16,00 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,51 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig standen 14,65 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 17,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 03.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,04 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

