SIX-Handel: SMI zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen

Index im Fokus

Am Abend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Zum Handelsende bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,44 Prozent stärker bei 12.289,42 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,412 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,433 Prozent tiefer bei 12.182,56 Punkten in den Handel, nach 12.235,54 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12.302,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 12.100,51 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 12.507,17 Punkten. Der SMI notierte noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 11.818,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2024, wurde der SMI mit 11.896,94 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 5,72 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13.199,05 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 10.699,66 Zählern.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Geberit (+ 3,96 Prozent auf 614,40 CHF), Alcon (+ 2,99 Prozent auf 60,72 CHF), Novartis (+ 1,99 Prozent auf 101,48 CHF), Roche (+ 1,73 Prozent auf 264,00 CHF) und Nestlé (+ 1,54 Prozent auf 78,90 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-3,28 Prozent auf 95,40 CHF), Richemont (-2,66 Prozent auf 157,50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,12 Prozent auf 58,14 CHF), Kühne + Nagel International (-2,08 Prozent auf 150,65 CHF) und Swisscom (-1,45 Prozent auf 577,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4.382.172 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 221,494 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net