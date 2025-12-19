Georg Fischer schlägt der Generalversammlung 2026 die Wahl von Ton Büchner in den Verwaltungsrat vor. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

Heute im Fokus US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus Oracle führt wohl Konsortium von TikToks US-Geschäft an. Scope senkt Mercedes-Rating. PUMA hat Inanspruchnahme bestehender Kreditlinien reduziert. RWE verkauft polnisches Offshore-Projekt. FedEx mit besserem Ergebnis als erwartet. GfK-Konsumklima erleidet herben Dämpfer.

