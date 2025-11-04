FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 beendet die Dienstagssitzung in der Gewinnzone

Index-Performance im Fokus

FTSE 100-Kurs zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der FTSE 100 nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 9.714,96 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,797 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9.701,40 Punkten, nach 9.701,37 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 9.714,96 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 9.574,15 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, mit 9.491,25 Punkten bewertet. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, bei 9.128,30 Punkten. Der FTSE 100 lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, bei 8.184,24 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 17,61 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9.787,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Punkten registriert.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit ConvaTec (+ 2,60 Prozent auf 2,45 GBP), Land Securities Group (+ 2,03 Prozent auf 6,28 GBP), GSK (+ 1,85 Prozent auf 17,90 GBP), Segro (+ 1,66 Prozent auf 7,09 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 1,62 Prozent auf 45,14 EUR). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil JD Sports Fashion (-4,75 Prozent auf 0,86 GBP), Burberry (-3,83 Prozent auf 11,69 GBP), Flutter Entertainment (-3,71 Prozent auf 169,80 GBP), Entain (-3,45 Prozent auf 7,62 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-3,19 Prozent auf 17,63 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 74.498.922 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 219,878 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,47 erwartet. Im Index weist die Legal General-Aktie mit 9,03 Prozent 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

