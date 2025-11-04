DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,66 -3,8%Nas23.506 -1,4%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,60 -0,4%Gold3.970 -0,8%
Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Ende des Dienstagshandels leichter

04.11.25 17:57 Uhr
Der DAX zeigte sich heute im Minus.

DAX 40
23.945,6 PKT -186,8 PKT -0,77%
Charts|News|Analysen

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,77 Prozent leichter bei 23.945,64 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,062 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,37 Prozent schwächer bei 23.801,24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 24.132,41 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23.974,31 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.674,65 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Stand von 24.378,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2025, wies der DAX einen Stand von 23.757,69 Punkten auf. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2024, den Stand von 19.147,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 19,58 Prozent zu Buche. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24.771,34 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18.489,91 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Commerzbank (+ 1,46 Prozent auf 32,56 EUR), Beiersdorf (+ 1,46 Prozent auf 92,84 EUR), Bayer (+ 1,08 Prozent auf 26,76 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,88 Prozent auf 49,25 EUR) und Merck (+ 0,85 Prozent auf 112,70 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-9,85 Prozent auf 41,17 EUR), adidas (-2,71 Prozent auf 157,75 EUR), Zalando (-2,64 Prozent auf 22,85 EUR), BASF (-2,52 Prozent auf 41,85 EUR) und Rheinmetall (-2,51 Prozent auf 1.729,00 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8.456.376 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 255,556 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Bayer-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,45 Prozent bei der Porsche Automobil-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

