DAX24.614 +0,5%Est505.963 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +4,2%Nas22.541 -1,6%Bitcoin57.110 +7,0%Euro1,1808 +0,2%Öl67,23 -0,1%Gold4.925 +3,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Amazon mit starken Zahlen - deutlich höhere Investitionen -- Deutsche Bank, DHL, RENK & Co., D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus Palantir-Aktie mit politischem Gegenwind: Debatte um staatliche Verträge rückt erneut in den Fokus
Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google! Clearway Energy: Hochspannung im Depot! Clearway Energy sichert sich Deals mit Microsoft und Google!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schmähpreis rückt auf Messe Fälschungen ins Rampenlicht

06.02.26 14:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Philips N.V.
24,28 EUR 0,05 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Start der Messe Ambiente in Frankfurt sieht sich die Konsumgüterbranche unter großem Druck. Das Umfeld sei geprägt von geopolitischen Spannungen, neuen Zollregimen, steigenden Anforderungen und hoher Kostenunsicherheit, hieß es von der Messe Frankfurt Exhibition GmbH zum Auftakt der Fachmesse. Bis Dienstag (10. Februar) präsentieren auf der Ambiente sowie den parallel laufenden Messen Christmasworld und Creativeworld insgesamt 4.636 Aussteller aus mehr als 170 Ländern Trends und Innovationen, das sind fast ebenso viele Aussteller wie im Vorjahr.

Wer­bung

Anlässlich der Messe wird neben Designpreisen auch der Schmähpreis "Plagiarius" verliehen. Zum 50. Mal stellt er hochwertige Originalprodukte besonders dreisten Fälschungen gegenüber, um auf unseriöse Geschäftsmethoden aufmerksam zu machen und Industrie, Politik sowie Verbraucher zu sensibilisieren.

Schmähpreis für dreiste Fälschungen

So steht beim diesjährigen Preis die Produktsicherheit im Fokus - es handelt sich um ein Flaschenset für Neugeborene. Der niederländische Hersteller Koninklijke Philips biete das Originalprodukt namens "AVENT" aus BPA-freiem Kunststoff an, erklärten die Initiatoren. Die irreführenden Fälschungen stammten aus China und seien online, über Social Media sowie in Lateinamerika, Nigeria und Südostasien vertrieben worden. Auch sie sollen BPA-frei sein - doch ließen der niedrige Preis sowie Fotos aus den "Fabriken" der Fälscher an Eignung und Qualität des Kunststoffs zweifeln, hieß es.

Auch ein Waschtischmischer von Hansgrohe aus Schiltach in Baden-Württemberg wurde in China kopiert. Nach langer Recherche des deutschen Originalherstellers sei in Zusammenarbeit mit einer lokalen Polizeibehörde ein großes chinesisches Fälscher-Netzwerk zerschlagen worden. Kopiert wurden den Angaben zufolge neben geschützten Designs der deutschen Firma vor allem die auch in China eingetragenen Marken "hansgrohe" sowie "Axor". Die Fälschungen aus minderwertigen Materialien seien auf Online-Plattformen mit Originalfotos beworben und zu "Spottpreisen" angeboten worden.

Wer­bung

Plagiate bei Besteck-Sets

Weitere Schmähpreise wurden für Billig-Plagiate einer Stapelliege sowie eines Besteck-Sets vergeben. Ein Sonderpreis ging an einen komplett gefälschten Online-Shop, dessen nicht zu ermittelnde Betreiber mit günstigen Angeboten lockten, Geld kassierten, jedoch keine Waren lieferten.

Die Ambiente gilt als Weltleitmesse der Konsumgüterbranche. Zusammen mit Christmasworld und Creativeworld stehen Lifestyles, Dekoration und Do-it-yourself-Produkte im Mittelpunkt. Die Branche stehe für ein Marktvolumen von rund 190 Milliarden Euro allein in der EU, hieß es. Trotz des Drucks blickten viele der Unternehmen vorsichtig optimistisch auf die eigene Entwicklung, erklärte Kai Hudetz, Geschäftsführer des Instituts für Handelsforschung in Köln. "Entscheidend wird sein, wie konsequent Geschäftsmodelle weiterentwickelt und Wertschöpfungsketten gestärkt werden - unterstützt durch stabile politische Rahmenbedingungen und mehr unternehmerischen Handlungsspielraum."/csc/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Philips

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Philips

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Philips N.V.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Philips N.V.

DatumRatingAnalyst
04.02.2026Philips OverweightBarclays Capital
22.01.2026Philips BuyUBS AG
16.01.2026Philips HoldJefferies & Company Inc.
15.01.2026Philips BuyUBS AG
13.01.2026Philips Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Philips OverweightBarclays Capital
22.01.2026Philips BuyUBS AG
15.01.2026Philips BuyUBS AG
12.01.2026Philips OverweightBarclays Capital
17.12.2025Philips OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Philips HoldJefferies & Company Inc.
13.01.2026Philips Market-PerformBernstein Research
23.12.2025Philips HoldJefferies & Company Inc.
18.12.2025Philips NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2025Philips Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
28.10.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
18.09.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.07.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2024Philips UnderperformJefferies & Company Inc.
29.04.2024Philips SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Philips N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen