Philips Aktie

25,51 EUR -0,07 EUR -0,27 %
STU
23,75 CHF -0,01 CHF -0,04 %
BRX
Marktkap. 24,17 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Bernstein Research

Philips Market-Perform

10:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
25,51 EUR -0,07 EUR -0,27%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Philips auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 22,70 Euro belassen. 2025 sei ein schlechtes Jahr für die meisten europäischen Medizintechnikwerte gewesen, geprägt von Konsumschwäche, regulatorischem Druck in China und Wechselkursgegenwind, schrieb Susannah Ludwig in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick 2026. Für langfristig orientierte Anleger eröffne dies attraktive Möglichkeiten, da viele der Schwächen zyklisch und nicht strukturell seien. Allerdings werde es Geduld benötigen. Ihre "Top Picks" sind Straumann und Sartorius. Positiv bewertet sich zudem Alcon, Eurofins, Healthineers, Sonova, Carl Zeiss, Demant sowie Sartorius Stedim und Ambus. Mit "Underperform" stuft sich hingegen Tecan, Gerresheimer und GN Store Nord ein./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:26 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
22,70 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
25,67 €		 Abst. Kursziel*:
-11,57%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
25,51 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,02%
Analyst Name:
Susannah Ludwig 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,66 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

10:11 Philips Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Philips Overweight Barclays Capital
23.12.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
18.12.25 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.12.25 Philips Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Philips N.V.

finanzen.net Philips-Aktie: Was Analysten im Dezember vom Papier halten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
finanzen.net November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Philips-Aktie angepasst
finanzen.net Philips: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
dpa-afx Philips-Aktie gewinnt: Optimistischer für Marge - Starkes Neugeschäft
dpa-afx ROUNDUP: Philips wird optimistischer für Marge und erzielt starkes Neugeschäft
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Philips auf 'Buy' - Ziel 28 Euro
dpa-afx Starkes Neugeschäft, Wachstum in Nordamerika: Philips optimistischer für Marge
EN, Philips Enhancing TAVI efficiency: streamlining pathways for improved patient care
EN, Philips Innovation spotlight: The technological revolution behind BlueSeal MR
EN, Philips Transforming the future of stroke care: Philips supports stroke pathway redesign at Royal London Hospital
EN, Philips Advancing cardiovascular health across Europe
EN, Philips Seven key benefits of AI in healthcare for patients and healthcare professionals
Benzinga Philips Bets On AI To See Inside Arteries With SpectraWAVE Buy
EN, Philips Philips agrees to acquire SpectraWAVE Inc., advancing next-generation coronary intravascular imaging and physiological assessment with AI
Benzinga Philips CEO Warns About 2026 Growth Target, Stock Drops
