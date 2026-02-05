Aktien von Siemens und Stadler steigen: Milliarden-Auftrag von Dänischen Staatsbahnen
Siemens Mobility und Stadler haben von den Dänischen Staatsbahnen (DSB) den Auftrag zur Lieferung von 226 vollautomatisierten vierteiligen Triebzügen erhalten.
Werte in diesem Artikel
Ein jetzt unterzeichneter Rahmenvertrag sieht eine Option auf bis zu 100 weitere Züge vor, wie das deutsch-schweizer Konsortium mitteilte. Das Gesamtvertragsvolumen für das Konsortium wurde mit rund 3 Milliarden Euro beziffert.
Siemens Mobility übernimmt als Konsortialführer die elektrische Ausrüstung, einschließlich Antriebs- und Bremstechnik, Bordstromversorgung, Fahrzeug- und Zugsteuerung, Fahrgastinformationssystem sowie Drehgestelle. Stadler liefert Wagenkästen, Kupplungen, Innenausstattung und Sitze, Klimaanlagen sowie Türen und übernimmt die Endmontage der Züge.
Die ersten Züge sollen ab 2032 in Betrieb gehen. Weitere werden kontinuierlich bis 2040 ausgeliefert. Zum Auftrag gehört ein Service- und Wartungskonzept mit mehr als 30 Jahren Laufzeit. DSB will mit der Automatisierung die Taktfrequenz der Kopenhagener S-Bahn deutlich erhöhen und Kapazitäten für rund zehn Millionen zusätzliche Fahrten pro Jahr schaffen.
"Dieser Auftrag schafft das weltweit größte offene Bahnsystem mit automatisiertem Zugbetrieb", sagte Siemens-Mobility-CEO Michael Peter.
Die Siemens-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,61 Prozent höher bei 246,00 Euro, während Stadler Rail-Titel via SIX 2,05 Prozent auf 20,86 Euro anziehen.
DOW JONES
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Shoulder Innovations
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shoulder Innovations
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Shoulder Innovations News
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images