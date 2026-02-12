DAX 24.814 -0,2%ESt50 5.985 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,81 +0,4%Gold 4.950 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Bayer BAY001 Allianz 840400 Heidelberg Materials 604700 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX wenig bewegt -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
247,30 EUR -14,30 EUR -5,47 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 199,94 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

11:51 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
247,30 EUR -14,30 EUR -5,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen unerwartet starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnet, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend in seinem Resümee. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
248,15 €		 Abst. Kursziel*:
30,97%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
247,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,42%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

11:51 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:11 Siemens Underweight Barclays Capital
12.02.26 Siemens Outperform Bernstein Research
12.02.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Siemens Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Aktieneinstufung Siemens-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight Siemens-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight
finanzen.net Siemens-Aktie tiefer am Ex-Dividendentag - Barclays-Analyst sieht kein weiteres Kurspotenzial
finanzen.net DAX 40-Papier Siemens-Aktie: Über diese Dividende können sich Siemens-Aktionäre freuen
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start Gewinne im DAX
finanzen.net Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart leichter
finanzen.net Gute Stimmung in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 zum Start steigen
finanzen.net Siemens-Aktie auf Rekordhoch: Prognose nach unerwartet starkem Quartal angehoben
dpa-afx SAP-Aktie fester: Siemens als wertvollstes DAX-Unternehmen wieder abgehänt
MarketWatch Siemens boosts outlook as AI orders pour in and its software business defies gloom
reNEWS Losses narrow at Siemens Gamesa
reNEWS Siemens Gamesa wins debut 7MW deal in Germany
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS Siemens Gamesa bags 95MW NZ contract
FOX Business Siemens Energy investing $1B, creating highly skilled jobs in US
New York Times Siemens Energy Bets $1 Billion That A.I. Power Demand Will Last
Financial Times Siemens Energy calls for Trump policy stability as it commits $1bn to US
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen