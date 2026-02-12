Siemens Aktie
Marktkap. 199,94 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens von 300 auf 325 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Technologiekonzern habe einen unerwartet starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 verzeichnet, schrieb Phil Buller am Donnerstagabend in seinem Resümee. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025/26 und 2026/27./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:33 / GMT
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
248,15 €
|Abst. Kursziel*:
30,97%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
247,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,42%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
