Klimafreundlich

Siemens-Aktie dennoch leichter: Batteriezüge für den Einsatz im nörlichen Westfalen

16.12.25 11:16 Uhr

Siemens Mobility wird für den Bahnbetrieb im nördlichen Westfalen 61 klimafreundliche Batteriezüge liefern, die auf Strecken eingesetzt werden sollen, wo einzelne Abschnitte keine Oberleitung haben.

Besteller der Mireo Plus B-Batteriezüge ist der Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Beteiligten heißt. Finanziert wird die Flotte über ein Leasingmodell von Rock Rail, deren Muttergesellschaft in Großbritannien sitzt. Wer­bung Wer­bung Ab Dezember 2029 sollen die Züge zum Einsatz kommen. Es handele sich um die bislang zweitgrößte Batteriezug-Flotte in Deutschland, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Die Siemens -Aktie fällt zeitweise um 0,38 Prozent auf 238,25 Euro. DOW JONES

