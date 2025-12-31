DAX 25.286 -0,3%ESt50 6.022 -0,3%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.031 -0,4%Euro 1,1620 +0,1%Öl 64,46 +0,9%Gold 4.592 -0,5%
Philips Aktie

25,81 EUR -0,14 EUR -0,54 %
STU
24,03 CHF -0,24 CHF -1,01 %
BRX
Marktkap. 24,46 Mrd. EUR

Div. Rendite 3,48%
WKN 940602

ISIN NL0000009538

Symbol RYLPF

Jefferies & Company Inc.

Philips Hold

13:51 Uhr
Philips Hold
Aktie in diesem Artikel
Philips N.V.
25,81 EUR -0,14 EUR -0,54%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips auf "Hold" belassen. Analyst James Vane-Tempest veröffentlichte am Freitag eine eigene Zweitmeinung zu seiner ersten Diagnose des europäischen Healthcare-Sektors für 2026. Im Medizintechnikbereich habe Amplifon bei seinem Backtest, der auch die Volatilität am Gesamtmarkt berücksichtige, die besten Ergebnisse erzielt. Philips und GN Store Nord stünden am schwächsten da./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:18 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Philips Hold

Unternehmen:
Philips N.V.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
25,83 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
25,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Philips N.V.

13:51 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
15.01.26 Philips Buy UBS AG
13.01.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
12.01.26 Philips Overweight Barclays Capital
23.12.25 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

