Philips Aktie
Marktkap. 23,14 Mrd. EURDiv. Rendite 3,48%
WKN 940602
ISIN NL0000009538
Symbol RYLPF
Philips Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips mit einem Kursziel von 30,50 Euro auf "Buy" belassen. Europas Medizintechnik-Branche stehe vor einem Revival, schrieb Graham Doyle am Mittwochabend. Die Bewertungen im Sektor seien attraktiv nach der Underperformance gegenüber dem Gesamtmarkt seit 2022. Doyles Top-Favoriten sind Alcon, Biomerieux und Convatec. Einige Unternehmen hätten derweil weiter große Probleme in China und beim Versuch, Zollbelastungen zu umgehen. Seine Verkaufsempfehlungen bleiben GE Healthcare und Elekta. Auch bei Philips sieht er solche Risiken; bei Bewertung und Ergebnisdynamik schneiden die Aktien aber gut ab./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 18:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Philips Buy
|Unternehmen:
Philips N.V.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
30,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,64 €
|Abst. Kursziel*:
23,78%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,41%
|
Analyst Name:
Graham Doyle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Philips N.V.
|08:01
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Philips Buy
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|12.01.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Philips Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Philips Buy
|UBS AG
|12.01.26
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|17.12.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|24.11.25
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|28.10.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.24
|Philips Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.24
|Philips Sell
|UBS AG
|16.01.26
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Philips Market-Perform
|Bernstein Research
|23.12.25
|Philips Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.12.25
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets